Гергиев предложил Путину создать культурные кварталы в столицах

Гергиев предложил создать культурные центры, похожие на «Линкольн-центр» в Нью-Йорке и «Кеннеди-центр» в Вашингтоне, в «сердцах» Москвы и Петербурга. Последний он предложил назвать именем дирижера Юрия Темирканова

Валерий Гергиев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В Москве, а также в петербургском историческом районе Коломна стоит создать «культурные кварталы». С таким предложением к президенту Владимиру Путину на встрече обратился глава Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.

По его мнению, в России сегодня есть уникальная возможность создать культурные центры или культурные кварталы, подобные «Линкольн-центру» в Нью-Йорке и «Кеннеди-центру» в Вашингтоне.

В первом находятся «Метрополитен-опера», Нью-Йоркский филармонический оркестр и ряд других концертных, театральных и образовательных организаций; во втором базируются Национальный симфонический оркестр США, Американский институт киноискусства, Вашингтонский хор, Национальная опера и Общество исполнительских искусств.

Такие же центры должны появиться «в сердце Москвы, в сердце Петербурга», считает Гергиев.

«Я даже взял карту хорошо вам знакомого города Петербурга. И там огромное количество культурных точек. Только в Коломне их 20, наверное, как минимум. Это еще я не включил сюда дом Стравинского, дом Рахманинова, недалеко Пушкин тут бывал, тут жил и умер Суворов. Это колоссальное собрание теперь уже легендарных архитектурных памятников, в которых очень многое происходило», — сказал он Путину, пообещав оставить ему материалы об этом.

Коломна — исторический район в Адмиралтейском районе в центре Санкт-Петербурга, ограниченный реками Фонтанкой, Мойкой, Пряжкой и Крюковым каналом. Там находятся несколько сцен Мариинского театра, в том числе Историческая и Новая.

Гергиев также отметил, что это — одновременно повод подумать о том, что создается для будущих поколений. Он обратил внимание, что оба театра, которыми он руководит, посещает большое количество молодых людей.

«Не 30, не 40 — сотни, и их реакция даже слышна, их голоса, вот эти молодые, свежие голоса. <...> Мне мечталось, чтобы молодежь считала для себя театр не только какой-то далекой мечтой, но и доступным, и через какой-то промежуток времени любимым уже местом посещения спектаклей, концертов», — добавил Гергиев.

Путин в ходе разговора отметил, что нужно увековечить имя дирижера Юрия Темирканова. Гергиев в ответ предложил назвать театральный квартал в Петербурге в его честь.