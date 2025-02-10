 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Аренду электросамокатов предложили связать с аккаунтом на «Госуслугах»

Шейкин: аренду электросамокатов можно верифицировать через «Госуслуги»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Если новое правило при аренде электросамокатов в Москве — подтверждение личности через Mos ID — покажет положительные результаты, то аналогичную меру могут ввести на территории всей России, заявил сенатор, один из авторов законопроекта Артем Шейкин.

«Можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России — с интеграцией через «Госуслуги», — рассказал он ТАСС.

Как считает Шейкин, подобный подход поможет уменьшить количество нарушений правил пользования самокатами и обеспечит тщательный контроль за их эксплуатацией.

Власти Москвы запретят аренду электросамокатов без Mos ID
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее департамент транспорта мэрии Москвы сообщил о новом порядке использования электросамокатов. Теперь москвичам понадобится полная учетная запись на портале mos.ru с подтверждением личности, чтобы арендовать самокат.

До получения полной учетной записи будут доступны пять тестовых поездок, а мэрия будет рассылать напоминания. По словам главы дептранса Максима Ликсутова, проверка позволит заблаговременно выявлять аккаунты детей и тех, кто нарушает ПДД, и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП.

Читайте РБК в Telegram.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Госдума электросамокат верификация
Материалы по теме
Власти Москвы запретят аренду электросамокатов без Mos ID
Общество
Половина россиян поддержала запрет езды на электросамокатах до 16 лет
Общество
Электросамокаты и электровелосипеды убрали с улиц Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 18:04
Молния убила четырех человек на женском футбольном матче в КолумбииСпорт, 20:38
В «Союзмаше» назвали эффективные экспертные площадки по итогам годаПресс-релиз, 20:35
Бывшие подчиненные Попова опровергли в суде обвинения против генералаОбщество, 20:33
Аренду электросамокатов предложили связать с аккаунтом на «Госуслугах»Общество, 20:28
Израиль повысит боеготовность после приостановки освобождения заложниковПолитика, 20:25
Bloomberg узнал о решении ЕС пересмотреть программы помощи вслед за СШАПолитика, 20:20
Мюнхенская конференция по безопасности назвала главные вызовы 2025 годаПолитика, 20:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель машиныПолитика, 19:49
Посол Израиля ответила на слова Захаровой об освобождении заложниковПолитика, 19:49
Команде КХЛ пришлось лететь в Сочи из другого аэропорта из-за туманаСпорт, 19:41
Как теледебаты Шольца и Мерца превратились в коалиционные переговорыПолитика, 19:40
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега СтриженоваОбщество, 19:36
Роднина увидела потенциал в однополых дуэтах в фигурном катанииСпорт, 19:30