Аренду электросамокатов предложили связать с аккаунтом на «Госуслугах»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Если новое правило при аренде электросамокатов в Москве — подтверждение личности через Mos ID — покажет положительные результаты, то аналогичную меру могут ввести на территории всей России, заявил сенатор, один из авторов законопроекта Артем Шейкин.

«Можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России — с интеграцией через «Госуслуги», — рассказал он ТАСС.

Как считает Шейкин, подобный подход поможет уменьшить количество нарушений правил пользования самокатами и обеспечит тщательный контроль за их эксплуатацией.

Ранее департамент транспорта мэрии Москвы сообщил о новом порядке использования электросамокатов. Теперь москвичам понадобится полная учетная запись на портале mos.ru с подтверждением личности, чтобы арендовать самокат.

До получения полной учетной записи будут доступны пять тестовых поездок, а мэрия будет рассылать напоминания. По словам главы дептранса Максима Ликсутова, проверка позволит заблаговременно выявлять аккаунты детей и тех, кто нарушает ПДД, и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП.