Умерла исполнительница песни Killing Me Softly Роберта Флэк
Американская соул-певица Роберта Флэк, которая получила известность в начале 1970-х годов благодаря хитам The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly With His Song, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Variety со ссылкой на представителя артистки.
«Она мирно скончалась в окружении своей семьи. Роберта разрушала границы и ставила рекорды. Она также была выдающимся педагогом», — говорится в заявлении.
Флэк родилась в 1937 году в городе Блэк-Маунтин (Северная Каролина), в семье музыкантов. Девочка рано приобщилась к религиозной и классической музыке — ее мать Ирен была органисткой в церковном хоре. В девятилетнем возрасте Флэк начала играть на пианино в возрасте девяти лет, а в 15 она поступила в Говардский университет, став одной из самых молодых студенток в в истории учебного заведения.
Окончив учебу, Флэк начала преподавать музыку, параллельно она пела в клубах. Выступления артистки имели успех, и к концу 60-х она оставила должность преподавателя. В 1969 году певица записала свой дебютный альбом First Take.
Мировую известность Флэк получила в 1970-х когда Клинт Иствуд использовал кавер-версию песни The First Time Ever I Saw Your Face в своем режиссерском дебюте «Сыграй мне перед смертью». Артистка была удостоена несколькох наград "Грэмми". Флэк продолжала создавать музыку до конца 2010-х, в 2012 году она выпустила альбом каверов The Beatles «Let It Be Roberta».
Читайте РБК в Telegram.
США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России
Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам
Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской