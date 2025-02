Умерла исполнительница песни Killing Me Softly Роберта Флэк

Роберта Флэк получила известность в 1970-х годах, когда Клинт Иствуд использовал кавер-версию ее песни в своем режиссерском дебюте

Роберта Флэк в 2017 году (Фото: Paras Griffin / Getty Images )

Американская соул-певица Роберта Флэк, которая получила известность в начале 1970-х годов благодаря хитам The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly With His Song, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Variety со ссылкой на представителя артистки.

«Она мирно скончалась в окружении своей семьи. Роберта разрушала границы и ставила рекорды. Она также была выдающимся педагогом», — говорится в заявлении.

Флэк родилась в 1937 году в городе Блэк-Маунтин (Северная Каролина), в семье музыкантов. Девочка рано приобщилась к религиозной и классической музыке — ее мать Ирен была органисткой в церковном хоре. В девятилетнем возрасте Флэк начала играть на пианино в возрасте девяти лет, а в 15 она поступила в Говардский университет, став одной из самых молодых студенток в в истории учебного заведения.

Окончив учебу, Флэк начала преподавать музыку, параллельно она пела в клубах. Выступления артистки имели успех, и к концу 60-х она оставила должность преподавателя. В 1969 году певица записала свой дебютный альбом First Take.

Мировую известность Флэк получила в 1970-х когда Клинт Иствуд использовал кавер-версию песни The First Time Ever I Saw Your Face в своем режиссерском дебюте «Сыграй мне перед смертью». Артистка была удостоена несколькох наград "Грэмми". Флэк продолжала создавать музыку до конца 2010-х, в 2012 году она выпустила альбом каверов The Beatles «Let It Be Roberta».