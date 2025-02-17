Умер «отец Nutella», итальянский химик Франческо Ривелла
На 98-м году жизни умер создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла, сообщила газета Il Messaggero.
Издание уточнило, что он скончался 14 февраля.
Ривелла родился в городе Барбареско. Он начал работать в компании Ferrero в 1952 году, во времена, когда она еще не была глобальной. Получив степень по химии в Туринском университете, Ривелла начал работать в Ferrero. Химик сыграл ключевую роль в создании «революционных» продуктов, а впоследствии стал топ-менеджером и правой рукой Микеле Ферреро, сына основателя компании Пьетро.
Il Messaggero пишет, что Ривелла много ездил в поисках нового сырья для запуска новых изделий. Он анализировал продукты, их качество, помогал создавать инновационные товары. По данным Il Messaggero, это он придумал популярную орехово-шоколадную пасту Nutella, которой в 2024 году исполнилось 59 лет.
Химик участвовал и в создании других продуктов бренда. В годы его работы у Ferrero появились конфеты Mon Cherì (1956), мятные пастилки Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), шоколадные яйца Kinder Sorpresa (1974) и конфеты Ferrero Rocher (1982).
Менеджер-технолог, а затем директор по фундаментальным исследованиям компании, ставшей глобальной, Ривелло проработал в Ferrero до выхода на пенсию в 1993 году.
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