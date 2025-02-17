 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер «отец Nutella», итальянский химик Франческо Ривелла

Франческо Ривелла
Франческо Ривелла (Фото: rotaryclubalba1956 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На 98-м году жизни умер создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла, сообщила газета Il Messaggero.

Издание уточнило, что он скончался 14 февраля.

Ривелла родился в городе Барбареско. Он начал работать в компании Ferrero в 1952 году, во времена, когда она еще не была глобальной. Получив степень по химии в Туринском университете, Ривелла начал работать в Ferrero. Химик сыграл ключевую роль в создании «революционных» продуктов, а впоследствии стал топ-менеджером и правой рукой Микеле Ферреро, сына основателя компании Пьетро.

Il Messaggero пишет, что Ривелла много ездил в поисках нового сырья для запуска новых изделий. Он анализировал продукты, их качество, помогал создавать инновационные товары. По данным Il Messaggero, это он придумал популярную орехово-шоколадную пасту Nutella, которой в 2024 году исполнилось 59 лет.

Химик участвовал и в создании других продуктов бренда. В годы его работы у Ferrero появились конфеты Mon Cherì (1956), мятные пастилки Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), шоколадные яйца Kinder Sorpresa (1974) и конфеты Ferrero Rocher (1982).

Менеджер-технолог, а затем директор по фундаментальным исследованиям компании, ставшей глобальной, Ривелло проработал в Ferrero до выхода на пенсию в 1993 году.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Ferrero смерть шоколад Италия
Материалы по теме
Ирландский жокей умер в 24 года после падения на скачках
Спорт
Умер арт-директор Half-Life 2 Виктор Антонов
Общество
Умер актер и организатор концерта Scorpions в Липецке Валерий Зинов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17:51
С чем Россия и США подошли к переговорам в Саудовской АравииПолитика, 22:42
Помощник Путина назвал главную задачу встречи с США в Эр-РиядеПолитика, 22:26
Испания назвала четыре вопроса к развертыванию войск на УкраинеПолитика, 22:15
Кадыров назвал свой «главный титул»Политика, 22:03
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Проработавшая более 20 лет пресс-секретарь ушла из Большого театраОбщество, 21:58
«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в московском дерби КХЛСпорт, 21:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемпион России стал основным кандидатом в топ-менеджеры «Крыльев Советов»Спорт, 21:49
Самолет российской делегации прибыл в Эр-РиядПолитика, 21:47
Умер «отец Nutella», итальянский химик Франческо РивеллаОбщество, 21:20
В Италии объяснили решение убрать флаг России у Большунова во время гонкиСпорт, 21:15
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
Бастрыкин поручил проверить угрозы жителям на выборах президента АбхазииПолитика, 21:12
Маск «согласился с необходимостью освободить» ГерманиюПолитика, 21:08