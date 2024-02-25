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Главный приз Берлинале впервые получила темнокожая режиссер

Главный приз Берлинале получил документальный фильм «Дагомея» Мати Диоп
Мати Диоп стала первым темнокожим режиссером, получившим главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» за документальный фильм «Дагомея». Документалка выигрывает в конкурсе второй год подряд
Мати Диоп
Мати Диоп (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Главный приз 74-го Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» получил документальный фильм «Дагомея» франко-сенегальского режиссера Мати Диоп, что делает ее первым чернокожим режиссером, получившим эту награду, передает Variety.

Фильм рассказывает об истории возвращения сокровищ африканского королевства Дагомея из Парижа на родину (нынешняя территория Бенина). Второй год подряд главный приз Берлинале достается документальной картине — в 2023-м его получил фильм «На адаманте» о психиатрической клинике в Париже французского режиссера Николя Филибера.

Газета отмечает, что 67-минутная «Дагомея» стала самым коротким фильмом, завоевавшим «Золотого медведя» с года основания фестиваля (1951), когда награду получила короткометражка «В долине бобров» Джеймса Олгара.

Среди картин, претендовавших на основную награду фестиваля, был фильм российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Архитектон».

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Оператор Юрген Юргес

Гран-при жюри Берлинале получил фильм южнокорейского режиссера Хон Сан-су «Нужды путешественника» с французской актрисой Изабелль Юппер в главной роли. Приз жюри достался картине «Империя» Брюно Дюмона. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру вручили доминиканцу Нельсону Карло де Лос Сантос Ариасу за картину «Пепе» о сбежавшем из резиденции наркобарона Пабло Эскобара бегемоте.

Награду за лучшую роль получил американский актер Себастьян Стэн («Другой человек»), исполнителем лучшей роли второго плана признана британская актриса Эмили Уотсон («Такие мелочи»). Приз за лучший сценарий выиграл немецкий режиссер Маттиас Гласнер («Смерть»).

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«Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в области киноискусства удостоен австрийский оператор Мартин Гшлахт («Баня дьявола»). Почетного «Золотого медведя» 2024 года вручили Мартину Скорсезе.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
«Берлинале» Берлинский кинофестиваль документальный фильм награда
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