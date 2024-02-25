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В Гренаде допустили убийство американцев на яхте сбежавшими преступниками

Полиция Гренады допустила убийство американцев на яхте сбежавшими преступниками
На Карибах нашли яхту со следами насилия, ее владельцы-граждане США пропали. Предполагается, что их могли убить сбежавшие из полиции подозреваемые в ограблении и изнасиловании
Карибское побережье
Карибское побережье (Фото: Paola Chiomante / Reuters)

У берегов Сент-Винсента в Карибском море обнаружена принадлежавшая семейной паре из США яхта со следами насилия, супруги могли быть убиты сбежавшими из полиции в Гренаде подозреваемыми в ограблении, сообщает Reuters.

Сент-Винсент и Гренада — островные государства на западе Карибского моря, острова входят в группу Малых Антильских.

Как сообщили в яхтенном клубе Salty Dawg, владельцы яхты Simplicity, американцы Кэти Брандел и Ральф Хендри, были опытными моряками, они провели зиму в плавании вдоль восточного побережья США, а затем в Карибском бассейне.

«При осмотре было обнаружено, что яхта подверглась обыску, и было очевидно, что имел место акт насилия. В главной каюте было обнаружено большое количество крови, а двое владельцев пропали без вести», — цитирует агентство сообщение Карибской сети охраны и безопасности (CSSN), которая собирает и распространяет информацию, касающуюся преступлений с участием яхт в регионе.

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Королевская полиция Гренады заявила, что трое задержанных за ограбление с применением насилия сбежали из полицейского участка в Сент-Джордже в Гренаде на Сент-Винсент. Речь идет о Роне Митчелле (его также обвиняют в изнасиловании), Тревоне Робертсоне и Абите Станислаус. В процессе побега они могли использовать яхту. В полиции допустили, что «двое пассажиров яхты могли быть убиты». Беглецов задержали.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
карибский бассейн США яхта
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