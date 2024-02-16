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В Севастополе задержали украденную на Карибских островах яхту

Таможенники в Севастополе задержали украденную на Карибских островах яхту

Таможенники в Севастополе задержали яхту, которую группа туристов из России похитила на Карибских островах в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным ведомства, российские туристы, отдыхавшие на островах Антигуа и Барбуда, взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн руб. Они перегнали судно в Россию и зарегистрировали по поддельным документам.

После этого россияне открыли бизнес по сдаче яхты в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там судно заметили и задержали оперативники севастопольской таможни.

Экспертиза показала, что у яхты два идентификационных номера, один из которых поддельный. Кроме того, она не была задекларирована. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн руб.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Полиция Антигуа и Барбуды завела из-за кражи яхты уголовное дело и объявила главу группы россиян в международный розыск. Российская таможня также завела два уголовных дела.

В ноябре 2022 года ФТС сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Геленджика и изъятии у него яхты стоимостью €2,5 млн. Поводом стали нарушения условий ввоза и неуплата платежей на 91 млн руб. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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По данным ведомства, россиянин зафрахтовал яхту у гражданина Греции, переправил в Россию и задекларировал по процедуре «временного ввоза», то есть с освобождением от уплаты таможенных платежей. По документам, судно должны были использовать для «семейного отдыха», но мужчина стал сдавать его в аренду — предлагал морские прогулки и рыбалку за 100 тыс. руб. в час.

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Теги
Севастополь Крым таможня яхта
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