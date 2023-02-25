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В Санкт-Петербурге арестовали выстрелившего в ОМОНовца мужчину

Суд в Санкт-Петербурге арестовал выстрелившего в ОМОНовца мужчину
Подозреваемый Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа, который находится в тяжелом состоянии. Следствие полагает, что Хачикян «разделяет взгляды» запрещенной и признанной террористической и экстремистской «Артподготовки»

В Санкт-Петербурге арестовали выстрелившего в ОМОНовца мужчину
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Тиграна Хачикяна, который 24 февраля напал на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, заключили под стражу. Соответствующее ходатайство удовлетворил Куйбышевский районный суд города, сообщает объединенная пресс-служба судов в телеграм-канале.

Он арестован до 23 апреля. Хачикян, по версии следствия, дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа, который теперь находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый частично признал вину.

Хачикяна обвиняют по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На кадрах из зала суда видно, что у подозреваемого — синяки на лице. Из материалов дела следует, что он получил их во время задержания: его остановили передней подсечкой, и Хачикян упал.

Обвиняемый «разделяет взгляды» запрещенной и признанной террористической и экстремистской организации «Артподготовка», следует из предоставленных суду материалов. Следствие полагает, что Хачикян «может быть причастен к иным преступлениям против государственной власти».

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