Цифровая лихорадка: как изменился российский рынок труда в 2018 году

В уходящем году digital-технологии перестали быть абстракцией для большинства российских компаний. Из-за этого сильно вырос спрос не только на ИТ-специалистов разного профиля, но и, как ни странно, на курьеров

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В 2018 году российские работодатели оказались не столь щедры, как годом ранее. С января 61% сотрудников российских компаний дождался повышения зарплат, а 4% вынуждены были смириться с их снижением, выяснили аналитики международной рекрутинговой компании Hays, опросив работодателей и сотрудников (всего в исследовании приняли участие 4777 респондентов-специалистов и 367 представителей компаний — HR, гендиректора и другие руководители). У 51% сотрудников зарплата увеличилась на 5–10%, еще у 8% выросла на 11–20%. И лишь у 2% работников она возросла более чем на 20%. Еще год назад работодатели не были так скупы: в 2017 году зарплата выросла у 75% работников, а снизилась только у 1%.

В целом рынок труда продолжает стабилизироваться, отмечает гендиректор Hays Алексей Штейнгардт. Один из главных трендов — усиливающийся кадровый голод: количество вакансий и число кандидатов на их замещение растут примерно одинаковыми темпами, но требования компаний не соответствуют реальному уровню соискателей. Основные повышения зарплат приходятся на ИТ-специалистов, причем последние избалованы высокими окладами и зачастую требуют денег, которые компании не готовы платить.

Принципиальное отличие рынка труда в 2018-м, по словам Штейнгардта, состоит в том, что для большинства отраслей диджитализация и автоматизация процессов перестали быть чем-то из будущего: компании из самых разных сфер активно взялись на внедрение цифровых технологий. Это подстегнуло даже самых консервативных вступить в схватку за ценные кадры. Кого искали компании в уходящем году и сколько они были готовы платить за это?

Танцы вокруг ИТ

Кадровый дефицит затронул фактически все сферы и уровни экономики, отмечают аналитики Hays. На подбор квалифицированных специалистов сейчас в среднем уходит в полтора раза больше времени, нежели год назад, — два-три месяца вместо одного-полутора. Число соискателей выросло, но тех, кто соответствует требованиям работодателей, не так уж много. По данным Hays, 30% компаний согласны с тем, что персонал в 2018 году стало привлечь сложнее, чем годом ранее, 63% не заметили существенных перемен.

«Кадровый голод усилился, а требования бизнеса к сотрудникам стали более жесткими», — отмечает Феликс Кугель, управляющий директор кадрового агентства «Юнити». По его мнению, несоответствие между запросами компаний и реальным уровнем работников особенно остро ощущается в производственной сфере. ​«Кадровый голод сопровождается низкой эффективностью производственных процессов, в которых задействован человек: бизнес мог бы быть гораздо эффективнее, если бы реальный уровень сотрудников соответствовал заявленным требованиям», — говорит Кугель.

За год количество вакансий в среднем увеличилось на 10–15%, но главным образом за счет спроса на редких специалистов. Рынком труда по-прежнему правит ИТ: на одного разработчика приходится от двух до семи предложений от разных компаний, причем речь идет именно об офферах, поступивших по итогам всех этапов собеседований, отмечают аналитики Hays. Компании — от промышленных до ретейла — спешно внедряют цифровые технологии в маркетинг, логистику, управление производством и сотрудниками, осознав, что трансформация принесет им конкурентные преимущества. Как следствие, отмечает Штейнгардт, быстро растет рынок корпоративного ИТ. В 2018 году нехватку специалистов, в первую очередь программистов, испытали 38% компаний.

Средняя зарплата Java-разработчиков и разработчиков мобильных приложений — 200–300 тыс. руб., приводит цифры директор по работе с ключевыми клиентами Kelly Services Наталья Курантова. По словам Кугеля, ИТ-специалисты стали капризны: те, у кого есть приличный опыт работы, претендуют на такой уровень дохода, который может предложить далеко не каждый. Некоторые руководители проектов по внедрению SAP хотят работать удаленно, получая 500 тыс. руб. в месяц, приводит пример партнер компании «Контакт» (InterSearch Russia) Юлия Забазарных.

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«Позиции закрываются тяжело: у компаний нет лишних денег, как это было в тучные годы, когда нужным кадрам переплачивали по 30–50%», — утверждает гендиректор кадровой компании «Юнити» Владислав Лобанов. Работодатели стараются привлекать разработчиков с помощью нематериальных поощрений. Отсутствие жесткого графика уже не считается сколько-нибудь серьезным преимуществом. Во многих крупных учреждениях вокруг программистов устраивают настоящие танцы, отмечает руководитель направления департамента ИТ, телеком и медиа «Юнити» Руслан Карпов. Он вспоминает, как одно из крупнейших российских финансовых учреждений организовало в региональном отделении отдельную столовую для ИТ-специалистов, поскольку непривычные к строгому дресс-коду разработчики чувствовали себя некомфортно, обедая рядом с менеджерами в костюмах. Еще один пример — в одном банке из первой пятерки, по словам Карпова, программистам сделали отдельные кабинки с шумоизоляцией для личных звонков.

Реальный уровень ИТ-специалистов зачастую тоже не соответствует требованиям работодателей. Зампред правления Модульбанка Олег Лагута рассказал, что в уходящем году банк регулярно сталкивался с нехваткой специалистов, которую не мог преодолеть с помощью найма начинающих разработчиков. «Усилия, которые мы тратим на развитие младших сотрудников, не оправдываются. Неопытное молодое поколение избаловано рынком: они просят большое вознаграждение, но мало что умеют. Чтобы довести их профессиональный уровень до хорошего, нужно использовать время старших разработчиков, которое они могли бы потратить более разумно», — комментирует Лагута. Андрей Вариков, управляющий директор центра исследований и разработки Модульбанка, вспоминает, как из-за ошибки в коде, который писал младший разработчик, данные одного из клиентов стали видны другим клиентам. Ошибку быстро устранили, но это могло нанести серьезный удар по репутации. Сотрудника сразу же уволили.

Новые имена

Активная диджитализация спровоцировала кадровый голод в отношении редких, а часто и новых специальностей, отмечают аналитики Hays. 46% компаний заявили о том, что в уходящем году они столкнулись с проблемой найма уникальных профессионалов. Партнер рекрутинговой компании Antal Сергей Моженин говорит, что в 2018 году труднее всего было найти специалистов по информационной безопасности — например, «этичных хакеров» (тех, кто ищет уязвимости в ПО) и инженеров автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Традиционный рекрутинг при поиске таких специалистов обычно не работает: дипломированных специалистов по этим специальностям в России нет, в резюме такой опыт работы обычно тоже не фигурирует. Компании выкручиваются как могут: набирают опытных айтишников из смежных областей, которым интересна сфера информационной безопасности, и предлагают им освоить новую профессию прямо на рабочем месте.

В уходящем году Альфа-банк ощутил нехватку сотрудников, которые работают на стыке нескольких профессий, например аналитики данных и других цифровых сфер, рассказал директор по персоналу Альфа-банка Марат Исмагулов. Таких людей кредитная организация готова брать без опыта работы в банке, но привлечь их тяжело: существует стереотип, что в банке нет места творчеству, а работа — формализованный процесс, сетует Исмагулов. Похожие проблемы и в Сбербанке, которому не хватает опытных аналитиков больших данных и специалистов по разработке. HR-менеджеры используют для поиска все возможные источники (форумы программистов, Telegram-каналы), предлагают кандидатам сотрудничество на тематических мероприятиях.

Одна из самых востребованных специальностей в 2018 году — руководитель проектного офиса: человек, готовый возглавить в компании специальное подразделение, которое отвечает за эффективность всех ее проектов. Обычно такие офисы разрабатывают специальное ПО, позволяющее координировать выполнение проектов, следить за бюджетами и понимать, каких результатов достигла та или иная команда. Но многие компании ищут таких специалистов, не слишком понимая, зачем они нужны. «Когда я спросила одного из своих клиентов, зачем ему понадобилось создавать программное обеспечение для проектного офиса, он ответил: у всех есть, и управляющая компания холдинга велела организовать», — рассказывает Юлия ​Забазарных.

Еще одна новая должность, спрос на которую вырос благодаря «цифровой лихорадке», — директор по инновациям. Забазарных вспоминает, как руководство крупной производственной компании потребовало от ИТ-директора, который успешно проработал на своем месте десять лет, внедрить блокчейн и анализ больших данных. Когда, по мнению руководства, он проявил недостаточное рвение, его уволили, заменив на более смелого руководителя, создав для последнего специальную должность директора по инновациям.

Рынку труда не хватает и менеджеров, которые выросли из специалиста в определенной области до управленца высокого уровня. По словам директора по персоналу SAP CIS Веры Соломатиной, на рынке есть специалисты по цифровой трансформации, но менеджеров высокого уровня, способных реализовать эту стратегию в рамках всей компании, пока единицы.

Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Цифровые коробейники

Несмотря на то что в уходящем году резко вырос спрос на специальности, связанные с бурно развивающимися направлениями ИТ-технологий — искусственным интеллектом, анализом больших данных и т.п., у рекрутеров есть хорошие новости и для тех, кто опасается скорой замены роботами линейных сотрудников. Конкуренция между компаниями растет не только за узких специалистов, но и за некоторые категории работников, которые никак не назовешь высококвалифицированными, например за курьеров.

Весной на улицах Москвы замелькали люди в яркой спецодежде и с большими квадратными сумками. Вслед за увеличением числа фудтех-стартапов по доставке еды резко выросло число курьеров и спрос на их услуги. По данным Superjob.ru, число вакансий «курьер» за год увеличилось в полтора раза — с 732 в ноябре 2017 года до 1145 в ноябре 2018-го. При этом половина вакансий — «пеший курьер», пояснил пресс-секретарь Superjob.ru Сергей Светоченко. Средняя зарплата людей, от которых компании порой даже не требуют водительских прав, — 38 тыс. руб.

«Мы тоже искали разработчиков, интернет-маркетологов, но помимо этого пришлось расти и операционно», — рассказывает HR-директор сервиса по доставке еды из супермаркетов Instamart Катерина Мелимук. Осенью вопрос, кто будет заниматься сборкой продуктовых заказов и их доставкой, встал остро: стартапу пришлось за полторы недели нанять 100 сборщиков и курьеров. Мелимук вспоминает, что к охоте на сотрудников подключился буквально весь офис компании. «Коллеги везде носили с собой визитки-приглашения об устройстве на работу в Instamart, вручали их курьерам тех сервисов, услугами которых пользовались сами». Компания разместила объявления на 46 сайтах по поиску работы, а чтобы успеть пообщаться со всеми кандидатами, Instamart использовал собственный кол-центр, который обычно общается только с клиентами.

Сначала специалисты задавали кандидатам простые вопросы о наличии прав, навыках вождения автомобиля, параллельно проверяя более существенное качество — хороший русский язык. Если у курьера его нет, он может перепутать адрес или не понять, что нужно заказчику. По этой причине компании однажды пришлось отказать кандидату-африканцу: парень был отличный, позитивный, улыбчивый, но грамотным русским не владел, говорит Мелимук.

Проводить собеседования помогал робот-рекрутер Вера, однако искусственный интеллект не смог оценить, свободно ли говорят кандидаты и насколько они приятны в общении, вспоминает Мелимук. Кандидатов, прошедших первую ступень отбора, приглашали в офис на более детальное интервью, на котором сборщиков просили отличить брокколи от брюссельской капусты, а водителей проверяли, насколько хорошо они паркуются. «Скорость сборки — это важно. Сотрудник должен потратить на поиск и сбор товара не более двух минут. Действительно, искусственный интеллект такому пока не научился», — смеется Мелимук. В итоге из 2000 кандидатов работу получили 150.

«Зарплата наших курьеров и сборщиков — средняя по рынку. Да, они часто мигрируют из компании в компанию, к тому же есть стартапы, которые платят зарплату выше среднего. Удержать людей непросто, но мы стараемся мотивировать их хорошим отношением внутри компании», — говорит Мелимук. По ее словам, среди тех, кто подрабатывает в Instamart по выходным, есть художники, дизайнеры, учителя.

За полгода число заказов запущенной в марте 2018 года «Яндекс.Еда» выросло в девять раз, а количество курьеров, подключенных к сервису, — в 7,5 раза, рассказали в пресс-службе сервиса. По данным партнеров проекта, спрос на вакансию курьера высок, так как работа предполагает гибкий график. Среди курьеров «Яндекс.Еда» не только студенты, но и, как в Instamart, представители творческих профессий.

Язык не поворачивается

«Трансформация менталитета и диджитализация — этими двумя словами можно охарактеризовать то, что происходит на российском рынке труда. Речь — об изменениях в мышлении, на которые приходится идти и рядовым сотрудникам, и топ-менеджерам», — говорит Наталья Курантова из Kelly Services. Сотрудников, которые умеют адаптироваться к изменению структуры компаний, — единицы. Часто бывает, что у человека хорошие профессиональные навыки, но отсутствуют так называемые soft skills — умение общаться, выстраивать отношения. «Ты работал в обычной вертикали, но теперь в твоей компании внедрена матричная структура и ты подчиняешься не только гендиректору, но и, например, руководителю международного проекта. У человека возникает конфликт приоритетов, обостряется вопрос тайм-менеджмента. Не все к этому готовы», — поясняет Курантова.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Еще одна проблема, над которой стоит поработать даже востребованным программистам и инженерам, — иностранные языки, отмечает рекрутер. Сейчас многие отечественные компании либо стремятся на глобальные рынки, либо вынуждены приглашать экспатов. Недавно Курантова собеседовала талантливого молодого специалиста в области транспортировки нефтепродуктов. Он хорошо учился, был победителем студенческих олимпиад. Но предложить ему интересную работу она не смогла, так как кандидат не знал английского языка.

«Это большая проблема: большинство выпускников технических вузов с красным дипломом не говорят на иностранном языке. В этом году сильно вырос спрос на высококвалифицированных инженеров для работы на импортном оборудовании. Например, крупный производитель упаковки для жидких продуктов обучает инженеров в головном офисе в Скандинавии, но, чтобы поехать туда, надо знать английский. И кандидатов с плохим языком отсеивают сразу», — поясняет Курантова. Проблема ложится на плечи работодателя: по данным Hays, 39% компаний вынуждены были увеличить бюджет на обучение.

В целом, заключают авторы исследования Hays, российские компании смотрят в 2019 год пессимистично. 78% работодателей ждут трудностей, 57% уверены, что ситуация с кадрами не улучшится, 39% предполагают, что кандидаты будут рассчитывать на неадекватное вознаграждение, 37% готовятся к ожесточенной конкуренции с другими работодателями, а 15% и вовсе махнули рукой, уверенные в том, что ценные сотрудники к ним не пойдут.