Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Bloomberg составил рейтинг стран по уровню здоровья населения, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Россия заняла в нем 95-е место, Венесуэла — 87-е

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания, следует из списка, составленного аналитиками Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России в рейтинге расположились, в частности, Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87).

Рейтинг составлен с учетом разных данных, например таких, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде, а также с учетом дополнительных рисков, таких как курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.

В первой десятке следом за Испанией расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.