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Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Bloomberg составил рейтинг стран по уровню здоровья населения, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Россия заняла в нем 95-е место, Венесуэла — 87-е
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания, следует из списка, составленного аналитиками Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России в рейтинге расположились, в частности, Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87).

Рейтинг составлен с учетом разных данных, например таких, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде, а также с учетом дополнительных рисков, таких как курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.

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В первой десятке следом за Испанией расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

По такому критерию, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, среди стран Европейского союза также лидирует Испания. Кроме того, сравнимо высокие оценки получили Швейцария, Япония и Сингапур. Эксперты сделали такие выводы с учетом уровня доступности медицинской помощи и профилактических медуслуг, которые в этих странах могут получить дети в первые годы жизни (обученные медсестры, неотложная медпомощь для детей и пр.).

Исследователи Bloomberg также отмечают, что серьезное влияние на уровень здоровья нации оказывают пищевые привычки. В частности, жители стран, где превалирует«средиземноморская диета», содержащая оливковое масло и полезные орехи, реже страдают серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем, например, жители стран, которые просто потребляют небольшое количество жиров.

В Северной Америке Канада (16) значительно опередила США (35) и Мексику (53) по ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты объяснили это гораздо более низким риском смерти от передозировки наркотиков и самоубийств.

Высокое место Кубы в рейтинге (30-е, на пять строк выше США) обусловлено, по мнению аналитиков, тем, что в этой стране очень развитая система профилактической медицины и действуют эффективные программы выявления опасных заболеваний на ранней стадии.

На африканские государства к югу от Сахары приходится 27 из 30 стран с самым нездоровым населением в рейтинге (оставшиеся три — Гаити, Афганистан и Йемен). Самое же здоровое население в этом регионе, по данным Bloomberg, на Маврикии (74-е место в мире), где уровень смертности от инфекционных заболеваний ниже, чем у соседей.

​В рейтинг Bloomberg вошли страны с населением не менее 300 тыс. человек «и достаточными данными». Всего исследованием было охвачено 169 государств.

Автор: Наталья Демченко
Теги: здоровье, Рейтинг, Bloomberg
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