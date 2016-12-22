МВД рассказало о новых водительских правах с чипом

МВД разработало законопроект о водительском удостоверении и регистрации транспортных средства, в которых будет встроен микрочип. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.



Как говорится в проекте закона, удостоверение предлагается изготовлять на пластиковой основе. Лицевая сторона документа будет покрыта защитной фоновой сеткой, которая плавно переходит из голубой цветовой гаммы в розовую. Электронный носитель информации выполнен в сиреневом цвете, и как и изображение знака Российской Федерации RUS расположен, в верхнем левом углу. Кроме того, надпись «Водительское удостоверение» будет напечатана на трех языках, а именно русском, английском (Driving License) и французском (Permis de Conduire). Они расположены в верхней части документа в три строки и выполнены сиреневым цветом, говорится в законопроекте.



В документе указано, что черно-белое фото владельца водительских прав будет в левой части удостоверения, а руль, который будет менять цвет или изменении угла зрения из розового на зеленой, — в правом нижнем углу. Изображение дороги с горизонтальной разметкой, которое выполнено из защитной сетки и переходит из светло-серый в серый цвет, расположено в нижней части документа.

На оборотной стороне удостоверения — две защитные фоновые сетки, наложенные друг на друга. Они будут плавно менять цвет из розовой цветовой гаммы в голубую, а вторая — из светло-красный в фиолетовую.



Как рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк, МВД предлагает также оснастить документы дополнительными средствами защиты, передает «РИА Новости». По ее словам, верхний и нижний слой документов будут лазероактивны. В документе отмечается, что выдача документов новых образцов, не означает, что будут признаны не действительными старые.

Ранее о том, что в водительские удостоверения планируется оснастить электронным носителем информации, заявлял в августе 2017 году генеральный директор АО «Госзнак» Аркадий Трачук на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства. По словам Тручак, «есть наработки» о внедрении микросхему в водительские права. Он отметил, что в удостоверении будет электронная подпись. Кроме того, если на чипе будет записана биометрическая информация, то документ может быть использовал «для удаленной идентификации и фактически позволяет человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг».