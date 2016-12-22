Один из главных британских экспертов по СССР оказался советским агентом

Дэвид Флойд, которого в Великобритании называли одним из самых компетентных экспертов по СССР, в 1950-е годы был пойман на шпионаже в пользу Москвы. Однако вместо тюрьмы он отправился в Daily Telegraph

Здание редакции Daily Telegraph. Лондон (Фото: Carl Cour / Getty Images)

Как сообщает газета Times со ссылкой на рассекреченные данные МИД Великобритании, бывший корреспондент Daily Telegraph Дэвид Флойд, считавшийся одним из главных британских экспертов по политике Кремля, одно время работал на советскую разведку. Это выяснилось в 1951 году, когда Флойд работал в Foreign Office. Тогда власти Соединенного Королевства разоблачили двух высокопоставленных сотрудников в МИДе — Гая Берджесса и Дональда Маклина (оба сбежали в СССР).

В МИД Великобритании устроили проверку, и Флойд, который долгое время трудился в посольствах в СССР, Чехословакии и Югославии, признался, что в конце Второй мировой войны передавал секретную информацию советским представителям. Тогда же выяснилось, что при приеме Флойда на работу в Лондоне не учли тот факт, что, будучи студентом в Оксфорде, тот агитировал за коммунистов.

В Foreign Office предполагали, что Флойд мог передавать секретную информацию и во время работы в Праге и Белграде, однако вокруг него не стали поднимать скандал, посчитав, что улик недостаточно. Флойда уволили из МИДа, однако в рассекреченных документах есть упоминание, что дипломатом заинтересовалась разведка МИ5, «решившая найти ему работу». Уже спустя несколько месяцев Флойд устроился в Daily Telegraph, руководство которой, как выяснилось позже, работало на британские спецслужбы.

Флойд умер в 1997 году, сохранив в тайне скандал начала 1950-х. Его супруга в интервью Times сказала, что ничего не знала о прошлом мужа.

Историк Джонатан Хаслам из института в американском Принстоне считает, что в МИД Великобритании утаили информацию о предательстве Флойда, потому что не хотели, чтобы об этой истории узнали американцы. В Вашингтоне могли разозлиться, что слишком много людей во внешнеполитическом ведомстве Великобритании работали на Москву, что повредило бы двусторонним отношениям.