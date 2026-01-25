Мурманский губернатор показал работы на месте обрыва ЛЭП. Видео
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что выехал на место обрыва ЛЭП. В своем телеграм-канале он показал кадры ликвидации последствий ЧП.
«По прибытии обсудим текущий статус с теми, кто прямо сейчас ведет работу над восстановлением», — написал он.
23 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за обрушения пяти опор ЛЭП. В региональном филиале «Россети Северо-Запад» пояснили, что ЛЭП повреждены из-за непогоды — они находятся в открытой местности и не защищены от сильного ветра и метелей.
Чибис предупредил, что в области ввели режим повышенной готовности, временные отключения пока будут сохраняться. В ночь на 25 января губернатор сообщил, что «Россети» завершают возведение двух временных опор ЛЭП, еще три доставляют в регион.
В регионе ввели режим ЧС на фоне массовых перебоев с энергоснабжением. Примерно через два часа «Россети» сообщили, что одна ЛЭП установлена.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»