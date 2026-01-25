Мурманский губернатор показал работы на месте обрыва ЛЭП. Видео

Video

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что выехал на место обрыва ЛЭП. В своем телеграм-канале он показал кадры ликвидации последствий ЧП.

«По прибытии обсудим текущий статус с теми, кто прямо сейчас ведет работу над восстановлением», — написал он.

23 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за обрушения пяти опор ЛЭП. В региональном филиале «Россети Северо-Запад» пояснили, что ЛЭП повреждены из-за непогоды — они находятся в открытой местности и не защищены от сильного ветра и метелей.

Чибис предупредил, что в области ввели режим повышенной готовности, временные отключения пока будут сохраняться. В ночь на 25 января губернатор сообщил, что «Россети» завершают возведение двух временных опор ЛЭП, еще три доставляют в регион.

В регионе ввели режим ЧС на фоне массовых перебоев с энергоснабжением. Примерно через два часа «Россети» сообщили, что одна ЛЭП установлена.