В России не выявили заболевших смертельным вирусом Нипах
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни в России не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Индии в районе города Калькутта, третьего по численности мегаполиса в стране, произошла вспышка вируса Нипах. От него нет вакцины или лечения, он способен вызвать тяжелые формы энцефалита, а также респираторных инфекций.
Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
Нипах — смертельный вирус, не имеющий вакцины и лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Смертельность — 40-70%, поскольку вирус приводит к отеку мозга.
Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Нипах может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.
Материал дополняется.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»