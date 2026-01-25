 Перейти к основному контенту
Общество
0

В России не выявили заболевших смертельным вирусом Нипах

Роспотребнадзор: случаев вируса Нипах в России не обнаружено
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни в России не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Индии в районе города Калькутта, третьего по численности мегаполиса в стране, произошла вспышка вируса Нипах. От него нет вакцины или лечения, он способен вызвать тяжелые формы энцефалита, а также респираторных инфекций.

Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.

Нипах — смертельный вирус, не имеющий вакцины и лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Смертельность — 40-70%, поскольку вирус приводит к отеку мозга.

Случаи заражения людей редки, чаще всего вирус передается от летучих мышей и зараженные фрукты. Среди симптомов: высокая температура, головная и мышечная боли, усталость. Нипах может сопровождаться кашлем, одышкой и пневмонией.

Материал дополняется.

