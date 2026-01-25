 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Назван средний чек россиянина за один поход в магазин

«Ромир»: средний чек за один поход в магазин в декабре составил 1 049 руб.
Средний чек россиянина за один поход в магазин в декабре 2025 года составил 1 049 руб., среднестатистическая семья за прошлый месяц потратила на продукты и товары повседневного спроса 51 362 руб., следует из исследования «Ромир»

Средний чек россиянина за один поход в магазин в декабре 2025 года составил 1 049 руб., следует из исследования «Ромир» (есть у РБК).

По сравнению с ноябрем прошлого года размер среднего чека вырос на 7,7%, или на 75 руб., а по сравнению с декабрем 2024 года — на 1,4%, или на 15 руб.

«Хотя в предновогодний период традиционно наблюдается рост покупательской активности и увеличение размера среднего чека, в текущем году динамика оказалась менее выраженной. Для сравнения: в конце 2024 года рост среднего чека с ноября по декабрь достиг +9,4%. Такая разница в динамике свидетельствует о том, что россияне все активнее оптимизируют расходы и стремятся сократить размер трат за один визит в магазин — даже в праздничный сезон», — пояснила директор по работе с клиентами FMCG и ритейл «Ромир» Анастасия Сидорина.

Аналитики назвали средний чек на зарубежные туры в 2025 году
Общество
Турция, Анталья

«Средний чек» — это показатель, отражающий среднюю единовременную стоимость покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) выражении. Расчет производится ежемесячно на базе потребительской панели «Ромир». Она основана на данных потребления 40 000 россиян из 15 000 домохозяйств в более чем 400 городах и населенных пунктах городской и сельской России, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей всей страны.

Среднестатистическая российская семья в прошлом месяце потратила на продукты и товары повседневного спроса 51 362 руб. На продовольственные товары пришлось 28 506 руб. (56% от общего объема), а на непродовольственные — 22 856 руб. (44% от общего объема расходов). По сравнению с ноябрем минувшего года траты выросли на 8 987 руб. (+21,2%), а по сравнению с декабрем 2024-го — на 1 782 руб. (+3,6%).

В среднем в 2025 году ежемесячные траты российских домохозяйств составили 42 455 руб., а средний чек — 882 руб.

«Таким образом, в 2025 году экономия превратилась в базовую стратегию: потребители ищут оптимальные решения, а рынок адаптируется к этим изменениям», — отметила Сидорина.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Елена Чернышова
Ромир средний чек Россия
Материалы по теме
Аналитики раскрыли, какой кредит россияне просили в разных городах
Финансы
Какие каналы чаще всего смотрели россияне в 2025 году
Технологии и медиа
Куда россияне поедут отдыхать за рубеж в 2026 году
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Рейс с застрявшими на Кубе туристами перенесли Общество, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом Политика, 01:05
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка» Политика, 01:03
Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения Общество, 00:43
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах Общество, 00:29
Назван средний чек россиянина за один поход в магазин Общество, 00:04
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Мэр Белгорода сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры Политика, 24 янв, 23:55
Уиткофф оценил переговоры в ОАЭ Политика, 24 янв, 23:48
Axios рассказало об обеде в ОАЭ, где «все выглядели почти как друзья» Политика, 24 янв, 23:44
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода Политика, 24 янв, 23:25
Медведев счел выступление Зеленского в Давосе «плевком в лицо ЕС» Политика, 24 янв, 23:07
Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода Политика, 24 янв, 22:43
В Кривом Роге протестующие заблокировали дорогу из-за отключений света Политика, 24 янв, 22:21