Назван средний чек россиянина за один поход в магазин
Средний чек россиянина за один поход в магазин в декабре 2025 года составил 1 049 руб., следует из исследования «Ромир» (есть у РБК).
По сравнению с ноябрем прошлого года размер среднего чека вырос на 7,7%, или на 75 руб., а по сравнению с декабрем 2024 года — на 1,4%, или на 15 руб.
«Хотя в предновогодний период традиционно наблюдается рост покупательской активности и увеличение размера среднего чека, в текущем году динамика оказалась менее выраженной. Для сравнения: в конце 2024 года рост среднего чека с ноября по декабрь достиг +9,4%. Такая разница в динамике свидетельствует о том, что россияне все активнее оптимизируют расходы и стремятся сократить размер трат за один визит в магазин — даже в праздничный сезон», — пояснила директор по работе с клиентами FMCG и ритейл «Ромир» Анастасия Сидорина.
«Средний чек» — это показатель, отражающий среднюю единовременную стоимость покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) выражении. Расчет производится ежемесячно на базе потребительской панели «Ромир». Она основана на данных потребления 40 000 россиян из 15 000 домохозяйств в более чем 400 городах и населенных пунктах городской и сельской России, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей всей страны.
Среднестатистическая российская семья в прошлом месяце потратила на продукты и товары повседневного спроса 51 362 руб. На продовольственные товары пришлось 28 506 руб. (56% от общего объема), а на непродовольственные — 22 856 руб. (44% от общего объема расходов). По сравнению с ноябрем минувшего года траты выросли на 8 987 руб. (+21,2%), а по сравнению с декабрем 2024-го — на 1 782 руб. (+3,6%).
В среднем в 2025 году ежемесячные траты российских домохозяйств составили 42 455 руб., а средний чек — 882 руб.
«Таким образом, в 2025 году экономия превратилась в базовую стратегию: потребители ищут оптимальные решения, а рынок адаптируется к этим изменениям», — отметила Сидорина.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»