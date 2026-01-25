«Ромир»: средний чек за один поход в магазин в декабре составил 1 049 руб.

Назван средний чек россиянина за один поход в магазин

Средний чек россиянина за один поход в магазин в декабре 2025 года составил 1 049 руб., среднестатистическая семья за прошлый месяц потратила на продукты и товары повседневного спроса 51 362 руб., следует из исследования «Ромир»

По сравнению с ноябрем прошлого года размер среднего чека вырос на 7,7%, или на 75 руб., а по сравнению с декабрем 2024 года — на 1,4%, или на 15 руб.

«Хотя в предновогодний период традиционно наблюдается рост покупательской активности и увеличение размера среднего чека, в текущем году динамика оказалась менее выраженной. Для сравнения: в конце 2024 года рост среднего чека с ноября по декабрь достиг +9,4%. Такая разница в динамике свидетельствует о том, что россияне все активнее оптимизируют расходы и стремятся сократить размер трат за один визит в магазин — даже в праздничный сезон», — пояснила директор по работе с клиентами FMCG и ритейл «Ромир» Анастасия Сидорина.

«Средний чек» — это показатель, отражающий среднюю единовременную стоимость покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) выражении. Расчет производится ежемесячно на базе потребительской панели «Ромир». Она основана на данных потребления 40 000 россиян из 15 000 домохозяйств в более чем 400 городах и населенных пунктах городской и сельской России, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей всей страны.

Среднестатистическая российская семья в прошлом месяце потратила на продукты и товары повседневного спроса 51 362 руб. На продовольственные товары пришлось 28 506 руб. (56% от общего объема), а на непродовольственные — 22 856 руб. (44% от общего объема расходов). По сравнению с ноябрем минувшего года траты выросли на 8 987 руб. (+21,2%), а по сравнению с декабрем 2024-го — на 1 782 руб. (+3,6%).

В среднем в 2025 году ежемесячные траты российских домохозяйств составили 42 455 руб., а средний чек — 882 руб.

«Таким образом, в 2025 году экономия превратилась в базовую стратегию: потребители ищут оптимальные решения, а рынок адаптируется к этим изменениям», — отметила Сидорина.