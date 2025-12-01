Россияне столкнулись с блокировкой Porsche через спутник

Любой автомобиль Porsche может быть заблокирован через штатную сигнализацию. Для решения проблемы необходимо разобрать и перезагрузить блок сигнализации. Причина сбоя до сих пор не ясна

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Владельцы автомобилей Porsche стали гораздо чаще обращаться за сервисным обслуживанием в связи с блокировкой штатной сигнализации через спутник, сообщили РБК в дилерском центре «Рольф».

Увеличение обращений в сервис компании заметили с 28 ноября.

«Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС (двигателя внутреннего сгорания. — РБК). Любой автомобиль может быть заблокирован. Обойти блокировку на сегодняшний день можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором. Мы продолжаем изучать проблему и варианты механик по разблокировке машин», — сказала директор по сервису компании Юлия Трушкова.

Специалисты выясняют причину блокировок. Как отметили в «Рольфе», «существует вероятность, что это было сделано сознательно».

Аналогичные ситуации возникают и у владельцев машин Mercedes-Benz, но эти случаи редки, и «машины не превращаются в «кирпич».

РБК направил запрос в офис Porsche.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что сотни автомобилей Porsche по всей России превратились в «кирпичи». По данным канала, сбой произошел из-за проблем со связью или проблем в работе заводской сигнализации, которая блокирует машину. О проблемах сообщали водители из Москвы, Краснодара и ряда других городов.

Как рассказали некоторые водители, им удалось обойти блокировку после отключения аккумулятора на десять часов.

Спутниковая сигнализация для автомобиля работает на основе спутниковых навигационных систем. Такие системы обеспечивают безопасность и контроль за состоянием транспортного средства, реагируя на попытки угона и внешние воздействия. Блокировка сигнализации у машины представляет собой сбой в работе противоугонной системы, который может привести к невозможности запустить двигатель, стартер или включить зажигание. Блокировка также может привести к перекрытию подачи топлива и срабатыванию световой сигнализации в нештатном режиме.

Немецкий производитель Porsche AG остановил официальные поставки машин в Россию в 2022 году. В пресс-службе премиального бренда объясняли это решение «большой неопределенностью и текущими потрясениями». При этом, как сообщили Autonews.ru в компании, немецкий производитель не покинул Россию из-за сложностей с продажей активов.

«У Porsche AG по-прежнему есть три российских дочерних предприятия (Porsche Russia, Porsche Center Moscow, PFS Russia). Все попытки продать эти компании пока не увенчались успехом», — рассказал в середине июня руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер.