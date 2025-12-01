 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россияне столкнулись с блокировкой Porsche через спутник

Любой автомобиль Porsche может быть заблокирован через штатную сигнализацию. Для решения проблемы необходимо разобрать и перезагрузить блок сигнализации. Причина сбоя до сих пор не ясна
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Владельцы автомобилей Porsche стали гораздо чаще обращаться за сервисным обслуживанием в связи с блокировкой штатной сигнализации через спутник, сообщили РБК в дилерском центре «Рольф».

Увеличение обращений в сервис компании заметили с 28 ноября.

«Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС (двигателя внутреннего сгорания. — РБК). Любой автомобиль может быть заблокирован. Обойти блокировку на сегодняшний день можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором. Мы продолжаем изучать проблему и варианты механик по разблокировке машин», — сказала директор по сервису компании Юлия Трушкова.

Специалисты выясняют причину блокировок. Как отметили в «Рольфе», «существует вероятность, что это было сделано сознательно».

Аналогичные ситуации возникают и у владельцев машин Mercedes-Benz, но эти случаи редки, и «машины не превращаются в «кирпич».

РБК направил запрос в офис Porsche.

Депутат назвал блокировку WhatsApp в России «вопросом времени»
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что сотни автомобилей Porsche по всей России превратились в «кирпичи». По данным канала, сбой произошел из-за проблем со связью или проблем в работе заводской сигнализации, которая блокирует машину. О проблемах сообщали водители из Москвы, Краснодара и ряда других городов.

Как рассказали некоторые водители, им удалось обойти блокировку после отключения аккумулятора на десять часов.

Спутниковая сигнализация для автомобиля работает на основе спутниковых навигационных систем. Такие системы обеспечивают безопасность и контроль за состоянием транспортного средства, реагируя на попытки угона и внешние воздействия.

Блокировка сигнализации у машины представляет собой сбой в работе противоугонной системы, который может привести к невозможности запустить двигатель, стартер или включить зажигание. Блокировка также может привести к перекрытию подачи топлива и срабатыванию световой сигнализации в нештатном режиме.

Немецкий производитель Porsche AG остановил официальные поставки машин в Россию в 2022 году. В пресс-службе премиального бренда объясняли это решение «большой неопределенностью и текущими потрясениями». При этом, как сообщили Autonews.ru в компании, немецкий производитель не покинул Россию из-за сложностей с продажей активов.

«У Porsche AG по-прежнему есть три российских дочерних предприятия (Porsche Russia, Porsche Center Moscow, PFS Russia). Все попытки продать эти компании пока не увенчались успехом», — рассказал в середине июня руководитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Яна Баширова Яна Баширова, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Рольф Porsche Автомобили блокировка сбой
Материалы по теме
Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили
Общество
В Петербурге начали выдавать автомобильные номера с новым кодом
Общество
Импорт новых легковых автомобилей в Россию упал на 64%
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 19:17 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 19:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног Спорт, 19:22
Объем торгов на рынке акций Мосбиржи достиг минимума более чем за 1,5 года Инвестиции, 19:16
Какой ресторан выбрать: марсельская уха, бранч по билетам и много фокаччи Стиль, 19:15
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 19:14
В России начались продажи обновленного Tank 400 Авто, 19:03
Деньги компании работают: практики управления ликвидностью #всенабиржу!, 19:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире Политика, 18:58
Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае Спорт, 18:56
Надежное полотно: как увеличить износостойкость автодорог Дискуссионный клуб, 18:56
В МУС заявили о готовности противостоять давлению США и России Политика, 18:52
Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото Общество, 18:50 
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 18:47
Минздрав разрешил лечить рубцы гортани сфероидами из жира пациента Общество, 18:45