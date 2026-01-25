В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение

Депутат Госдумы от Татарстана Вольфсон предложил Минпросвещения усложнить переход на семейную форму обучения и проверять знания учеников минимум два раза в год. Это связно с ростом числа уходящих из школы детей

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Переход на семейную форум через комиссию и увеличение аттестаций

Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением внести изменения в порядок перевода на семейную форму обучения (письмо есть в распоряжении РБК). Это, по мнению представляющего Татарстан парламентария, необходимо, чтобы сохранить целостность системы образования, равный доступ к знаниям и обеспечить защиту интересов детей.

В обращении Вольфсон отмечает, что в последнее время резко выросло количество детей, которых переводят на семейное обучение. Он привел данные Министерства образования и науки Татарстана, согласно которым, в республике за 2024/2025 учебный год число таких детей выросло почти на 50% и составило 2,3 тыс. человек.

По словам депутата, дети, которые находятся на такой форме обучения показывают более низкие результаты, чем посещающие школу. Он пришел к выводу, что семейное образование «не обеспечивает должного уровня подготовки» и «ограничивает возможности для полноценной социализации ребенка».

В связи с этим Вольфсон предложил утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. В такую комиссию могут войти представители образовательной организации, органов опеки, детский психолог и другие специалисты. Также, по мнению депутата, чтобы лучше контролировать уровень освоения образовательных программ, необходимо увеличить число промежуточных аттестаций для детей на семейном обучении минимум до двух раз в год. Сейчас рекомендуется проходить такую аттестацию один раз за год, а обязательную аттестацию дети на семейном обучении проходят в 9 классе.

Депутат также предложил дать органам образования право возвращать ребенка в школу, если он дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию. «Мы не ставим под сомнение право родителей на выбор, но считаем необходимым ввести механизмы ответственности и профессионального сопровождения, чтобы защитить интересы ребенка», — пояснил он в письме. Дополнительно депутат попросил министра организовать рабочую встречу с представителями Госдумы и регионами для обсуждения вопросов семейного обучения.

Вольфсон в разговоре с РБК уточнил, что показатели Татарстана, это только пример. «Мы как раз и поднимаем тему на федеральном уровне, чтобы перепроверить данные, получить сопоставимую картину по регионам и единые критерии контроля. Татарстан здесь важен как пример резкой динамики, но задача — понять масштаб и причины по всей стране и принять решения, которые защитят интересы ребенка», — пояснил он.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Как изменилось число школьников на семейном обучении

Количество детей на семейной форме обучения действительно увеличивается в последние годы. Как подсчитала тьютор и проектировщик образовательных событий Ольга Кузнецова на основе статистики Минпросвещения, в 2024 году на семейном обучении было 85,1 тыс. детей — это почти на 21% больше, чем годом ранее, когда на такой форме обучения было 70,4 тыс. человек. При этом за последние восемь лет этот показатель вырос в пять раз.

В Минпросвещения в сентябре 2024 года сообщали, что число детей на семейном обучении не превышает 1% от общего числа обучающихся.

Кузнецова поясняет, что в статистику Минпросвщения попадают только те дети, которые прикреплены к школе для сдачи экзаменов после определенного класса. Те, кто не заявлялся на аттестацию, в статистику не попадают, а, значит, реальные цифры обучающихся дома, могут быть выше.

К тому же, указывает Кузнецова, некоторые дети могут числиться на заочном образовании в школе, но фактически не придерживаться учебной программы и проходить обучение в семейном формате — их также сложно учесть в статистике. Среди ушедших на домашнее обучение могут быть и дети из семей, которые временно уехали из страны и обучающиеся в иностранных школах, но заинтересованные в получении российского аттестата.

По мнению председателя правления Ассоциации семейных школ Светланы Марзеевой, родители чаще предпочитают отдавать детей на семейное обучение, потому что «качество обучения ухудшается, цифровизация нарастает, а важные потребности семей очной школой игнорируются».

Юрист в сфере семейного образования, председатель московской коллегии адвокатов Татьяна Морозова отметила среди преимуществ семейного обучения индивидуальный подход, гибкий график, фокус на сильных сторонах ребенка, избегание перегрузки. По ее словам, родители чаще выбирают такую форму обучения для одаренных детей, спортсменов, детей со сложностями здоровья. Процесс усвоения образовательных программа фиксируют в рамках добровольной аттестации раз в год в лицензированной школе, а специализированные платформы упрощают процесс, делая семейное образование доступным и результативным выбором для многих семей, говорит юрист.

Как эксперты оценили предложения

По мнению Ольги Кузнецовой, внедрение работы комиссии для рассмотрения заявления о переводе ребенка на семейную форму образования будет ограничивать существующие права родителей и детей.

По словам предправления Ассоциации семейных школ Марзеевой, ввести обязательную периодическую аттестацию, помимо экзаменов в 9 классе, предлагают не первый раз. «Самое главное, что в таком случае будут нарушены права детей с особенностями развития и с диагнозами, а также детей без диагнозов, но с особыми потребностями. По статистике, как минимум 50% учащихся младших классов имеют дисграфию в разных формах. Это значит, что у них, в силу психофизиологических причин, есть проблемы с письмом, чтением и усвоением новых знаний и навыков, которые, при правильном подходе, будут скомпенсированы впоследствии и тогда дети смогут легко сдать аттестации в старших классах, а в младших — не могут сдать, потому что требования к ним должны быть совсем другими», — пояснила Марзева.

Эксперты также указали, что в законодательстве уже сейчас предусмотрен механизм, когда ребенка могут вернуть в школу на очное обучение, если он не справляется с аттестацией. Марзеева уточнила, что в рамках закона «Об образовании» оценка «два» по предмету признается академической задолженностью, обучающийся имеет право пересдать предмет в течение календарного года два раза. Если же ученик не пересдал или сдал снова на «два», то он обязан перейти на очное обучение.

Что касается успеваемости детей на семейном образовании, то объективных измеряемых показателей просто не существует, считает Кузнецова. В рамках одной образовательной организации еще можно проанализировать статистику оценок за аттестации у учеников на различных формах образования, учесть все аспекты и индивидуальные особенности, но вряд ли на основе такой статистики можно делать выводы об уровне образования или его качестве, считает она.

Безусловное преимущество семейного образования — в индивидуализации и персонализации, говорит Кузнецова. В таком формате дети проходят обязательную программу, так как должны пройти аттестацию, но при этом могут посвящать больше времени тем областям, которые им интересны», — пояснила она.

Марзеева также считает, что семейное образование выбирают родители с высшим образованием и с активной жизненной позицией. «Попытки запретить семейное образование и всех принудить к массовой школе не вернут туда детей, но приведут к еще большему сплачиванию родителей», — уверена она.