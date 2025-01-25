Жителя Флориды арестовали за угрозы Трампу после мема с покойной женой

В США арестовали мужчину за угрозы Трампу после мема с покойной женой

Мужчина, в частности, опубликовал мем, на котором изображен президент с покойной первой женой Иваной Трамп и подписью: «Надеюсь, они скоро снова будут вместе»

Во Флориде арестовали мужчину по обвинению в угрозах в адрес президента США Дональда Трампа, пишет New York Post со ссылкой на полицию.

Речь идет о 46-летнем Шенноне Депарарро Аткинсе. Его задержали в пятницу вечером в Уэст-Палм-Бич и заключили под стражу. У него нашли кокаин.

Аткинс признался, что писал посты в соцсетях с угрозами насилия. «Америке нужна одна хорошая пуля, чтобы быть спасенной», — написал, предположительно, он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) 19 января, за день до инаугурации Трампа.

Позднее американец сообщил, что его аккаунт заблокировали в соцсети X Илона Маска после того, как он написал: «Надеюсь и молюсь, чтобы кто-нибудь убил его».

В пятницу мужчина опубликовал мем, на котором изображен президент с покойной первой женой Иваной Трамп и подписью: «Надеюсь, они скоро снова будут вместе». Он подкрепил пост улыбающимися смайликами.

Аткинсу предъявлено обвинение в хранении наркотиков, а также в угрозах.

В ходе предвыборной кампании Трамп пережил одно покушение, еще две попытки предотвратили агенты службы безопасности.

В июле на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в республиканца, ранив его в ухо. Стрелок был убит.

В сентябре у гольф-клуба во Флориде, где играл Трамп, задержали Райана Уэсли Раута, он был вооружен. В засаде Раут просидел 12 часов.

В октябре недалеко от места проведения митинга кандидата был задержан вооруженный житель Лас-Вегаса Вэм Миллер, у него при себе был в том числе дробовик. Миллер, член антиправительственной группировки, предъявил на КПП поддельный пропуск для VIP-персон, что сразу вызвало подозрения. В полиции не исключали, что он планировал убить Трампа.