В России ужесточили требования при получении ВНЖ на основании брака

Для получения разрешения на временное проживание иностранцы должны прожить в браке с россиянином не менее трех лет. В случае развода или признании брака недействительным разрешение аннулируется

Фото: Андрей Кобрин / Shutterstock

В России вступил в силу закон о борьбе с фиктивными браками. Теперь для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке иностранцы должны прожить в браке с гражданином России не менее трех лет. Если же брак будет расторгнут или признан недействительным в суде, РВП аннулируют.

Кроме того, вид на жительство (ВНЖ) иностранцам, у кого есть постоянно проживающий в России ребенок с российским гражданством, чей второй родитель также имеет российский паспорт, будет выдаваться при условии, что суд подтвердит факт их совместного проживания в стране не менее трех лет до дня подачи заявления на выдачу ВНЖ. Если же иностранца лишат родительских прав или запись об установлении отцовства будет аннулирована, ВНЖ может быть также аннулирован.

Российские власти начали обсуждать ужесточение миграционного законодательства после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, в совершении которого обвиняются четверо выходцев из Таджикистана. Тогда погибли 145 человек, более 500 пострадали. По делу арестовали более 20 человек.

По данным МВД, в 2023 году около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание вынесли по факту брака с гражданином России, а половина ВНЖ была выдана на основании наличия у них детей с российским гражданством. В ведомстве заявляли о подозрениях, что многие решения могли быть основаны на фиктивных браках или отцовстве.

Представитель МВД Ирина Волк рассказывала, что с января по сентябрь 2024 года на основании признания судом брака недействительным было принято 107 решений об аннулировании разрешений на временное проживание и 75 — об аннулировании видов на жительство.