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Ограничения для мигрантов ,  
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В России ужесточили требования при получении ВНЖ на основании брака

Власти ужесточили получение ВНЖ и разрешения на проживание на основании брака
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Для получения разрешения на временное проживание иностранцы должны прожить в браке с россиянином не менее трех лет. В случае развода или признании брака недействительным разрешение аннулируется
Фото: Андрей Кобрин / Shutterstock
Фото: Андрей Кобрин / Shutterstock

В России вступил в силу закон о борьбе с фиктивными браками. Теперь для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке иностранцы должны прожить в браке с гражданином России не менее трех лет. Если же брак будет расторгнут или признан недействительным в суде, РВП аннулируют.

Кроме того, вид на жительство (ВНЖ) иностранцам, у кого есть постоянно проживающий в России ребенок с российским гражданством, чей второй родитель также имеет российский паспорт, будет выдаваться при условии, что суд подтвердит факт их совместного проживания в стране не менее трех лет до дня подачи заявления на выдачу ВНЖ. Если же иностранца лишат родительских прав или запись об установлении отцовства будет аннулирована, ВНЖ может быть также аннулирован.

В МВД заподозрили мигрантов в использовании детей для получения ВНЖ
Общество
Фото:Uli Deck / dpa / Global Look Press

Российские власти начали обсуждать ужесточение миграционного законодательства после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, в совершении которого обвиняются четверо выходцев из Таджикистана. Тогда погибли 145 человек, более 500 пострадали. По делу арестовали более 20 человек.

По данным МВД, в 2023 году около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание вынесли по факту брака с гражданином России, а половина ВНЖ была выдана на основании наличия у них детей с российским гражданством. В ведомстве заявляли о подозрениях, что многие решения могли быть основаны на фиктивных браках или отцовстве.

Представитель МВД Ирина Волк рассказывала, что с января по сентябрь 2024 года на основании признания судом брака недействительным было принято 107 решений об аннулировании разрешений на временное проживание и 75 — об аннулировании видов на жительство.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ВНЖ вид на жительство временное проживание миграционная политика
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