Минобрнауки предложило разделить магистратуру на два направления
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил о планах разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую. По его словам, с помощью этого студенты смогут получить более глубокие знания и возможность впоследствии заняться наукой.
«Магистратуру мы планируем разделить на профессиональную для получения углубленных знаний и на исследовательскую, в случае если вы захотите впоследствии заняться наукой», — сказал Фальков в ходе встречи со студентами вузов (цитата по «Интерфакс»).
По словам министра, главной целью обучения в магистратуре должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. Фальков также подчеркнул, что наличие этой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и инфраструктурными возможностями. Обучение в магистратуре особенно важно для инженерно-технических и естественно-научных направлений, считает глава Минобрнауки.
В июне 2022 года все российские вузы исключили из Болонской системы, которая в том числе предусматривала взаимное признание странами-участницами дипломов друг друга и обмен между преподавателями и студентами. Одной из причин для этого называлась поддержка военной операции на Украине ректорами и руководителями образовательных организаций.
В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны. Эксперимент рассчитан на 2023–2026 учебные годы. Он предусматривает базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры. При этом программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки реализовываются на специализированном уровне.
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