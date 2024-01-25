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Минобрнауки предложило разделить магистратуру на два направления

Минобрнауки предложило разделить магистратуру в новой системе образования
В новой системе образования может появиться профессиональная и исследовательская магистратуры. Это позволит получить более глубокие знания и возможность после ее окончания заняться наукой, считают в Минобрнауки
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил о планах разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую. По его словам, с помощью этого студенты смогут получить более глубокие знания и возможность впоследствии заняться наукой.

«Магистратуру мы планируем разделить на профессиональную для получения углубленных знаний и на исследовательскую, в случае если вы захотите впоследствии заняться наукой», — сказал Фальков в ходе встречи со студентами вузов (цитата по «Интерфакс»).

По словам министра, главной целью обучения в магистратуре должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. Фальков также подчеркнул, что наличие этой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и инфраструктурными возможностями. Обучение в магистратуре особенно важно для инженерно-технических и естественно-научных направлений, считает глава Минобрнауки.

В июне 2022 года все российские вузы исключили из Болонской системы, которая в том числе предусматривала взаимное признание странами-участницами дипломов друг друга и обмен между преподавателями и студентами. Одной из причин для этого называлась поддержка военной операции на Украине ректорами и руководителями образовательных организаций.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны. Эксперимент рассчитан на 2023–2026 учебные годы. Он предусматривает базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры. При этом программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки реализовываются на специализированном уровне.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС
В эксперименте принимают участие Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минобрнауки Валерий Фальков образование магистратура
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