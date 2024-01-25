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В топ-3 студенческого рейтинга лучших работодателей вошли VK и «Тинькофф»

Студенты назвали «Яндекс», VK и «Тинькофф» самыми привлекательными работодателям
Рейтинг лучших работодателей для студентов по версии FutureToday вновь возглавил «Яндекс», в топ-5 вошли также VK, «Тинькофф», Сбербанк и «Газпром»
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наиболее привлекательными работодателями для российских студентов старших курсов являются «Яндекс», VK и «Тинькофф», следует из опроса компании по найму молодых специалистов FutureToday (результаты есть у РБК).

Опрос был проведен в сентябре-декабре 2023 года среди студентов выпускного и предвыпускного курсов топовых российских вузов, по данным рейтингового агентства «Эксперт». Участие в нем приняли учащиеся 238 факультетов 68 вузов из 31 города России, авторы исследования квалифицировали для формирования номинаций 21,6 тыс. тыс. анкет.

В 2022 году в первую пятерку самых привлекательных работодателей входили «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и Сбербанк; в 2023-м, после ухода с российского рынка части крупных западных компаний, топ-5 стал выглядеть иначе: «Яндекс», «Газпром», Сбербанк, VK и «Тинькофф».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В новом рейтинге привлекательность «Яндекса» как работодателя составила 32%; VK набрал 22,3%, а «Тинькофф» — 17,8%. В первую десятку попали также Сбербанк (17,3%), «Газпром» (15,8%), Ozon (10,5%), «Газпром нефть» (9,4%), Avito (7%), 2ГИС (6,8%) и Huawei (6,5%).

В другом рейтинге, где опрашивали не всех студентов, а только учащихся целевых факультетов каждой компании-участника, первое место также занял «Яндекс». Затем идут «Росатом», VK, Сбербанк и «Сибур». Также в десятку попали «Тинькофф», «Газпром нефть», «Норникель», KEPT (ранее KPMG) и Ozon.

Что касается зарплатных ожиданий, студенты рассчитывают, что при  работе во время учебы будут получать до 61 тыс. руб. (на 9,3% больше по сравнению с прошлым годом), а после окончания университета - 81,9 тыс. руб. (+5,9%). Опрос показал, что доля работающих студентов выросла до 53% до 61%; из них на временной работе заняты 21%, в формате стажировки или практики - 11%.

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Работу по найму в качестве основного источника доходов рассматривают 43% респондентов, 25% думают открыть свой бизнес, 15% планируют работать в качестве фрилансера.

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