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Россияне сэкономили 73 минуты в день благодаря удаленке

Bloomberg: россияне сэкономили 73 минуты в день благодаря удаленной работе
Больше всего времени благодаря работе из дома получили жители Китая — 102 минуты ежедневно, меньше всех жители Сербии — 51 минута. Украинцы сэкономили в среднем по 70 минут
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

Жители России благодаря удаленной работе сэкономили в 2021 и 2023 годах 73 минуты в день, это больше среднего результата по миру — 72 минуты, говорится в результатах исследования Национального бюро экономических исследований (NBER), представленных на сайте. Исследование было проведено методом опроса в 27 странах мира.

Больше всего времени в мире экономят жители Китая (102 минуты в день), за которыми в рейтинге следуют японцы (100 минут), индусы (99 минут) и сингапурцы (94 минуты). У жителей Украины появилось в среднем по 70 минут, Турции — 69 минут, Канады и Германии — по 65 минут, Франции — 62 минуты, США — 55 минут. меньше всего свободного времени от удаленки получили жители Сербии — в среднем, 51 минута в день.

С учетом тех, кто в последние два года не работал удаленно, работа на дому в среднем экономила около двух часов времени на одного работника в неделю. Сохраненное время составляет 2,2% от 46-часовой рабочей недели — пятидневка с восемью часами работы и шесть часов для поездок на работу. Таким образом, удаленные сотрудники экономят порядка 2,2% оплаченного времени.

В октябре прошлого года Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал результаты исследования, согласно которым, работающие на дому американцы сэкономили 60 млн часов на дороге до работы, использовав полученное время, чтобы отдохнуть и выспаться. Продолжительность сна выросла у респондентов всех возрастов, в среднем на один час в день. Молодежь чаще взрослых тратила полученное время на тренировки и посещения баров, а более зрелые опрошенные занимались домашними делами.

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