На Красной Поляне с зависшей канатной дороги эвакуировали 170 человек

С канатной дороги на курорте Красная Поляна, по разным данным, сняли от 100 до 170 человек. Причиной ее остановки стал технический сбой

Видео: Типичный Краснодар/vk

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В Сочи, на горнолыжном курорте Красная Поляна, с остановившейся канатной дороги эвакуировали 170 человек. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации, передает «Интерфакс».

«Людей транспортируют на снегоходах. Всего эвакуировано 170 человек», — сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в горнотуристическом центре «Газпром» в зоне катания на трассе «Лаура». Причиной остановки канатной дороги стал технический сбой. В результате происшествия никто не пострадал.

В горнотуристическом центре «Газпром» сообщили РБК, что эвакуировали с канатной дороги около 100 человек. Там подтвердили, что причиной ее остановки стал технический сбой, и добавили, что ситуация находится под контролем сотрудников курорта.