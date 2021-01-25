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В России за сутки от коронавируса умерли 456 человек

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 456 человек, сообщили 25 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Это минимальное количество жертв эпидемии с 11 января, когда умерли 436 граждан. По данным оперштаба, всего в стране с начала распространения заболевания от него умерли 69 918 человек. Это меньше цифр Росстата, который только с апреля по ноябрь 2020 года насчитал более 116 тыс. летальных исходов. Расхождение объясняется разными методиками подсчета: Росстат включает в свою статистику смерти от других патологий на фоне COVID-19, а также случаи, когда коронавирус выявляли уже после смерти.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
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