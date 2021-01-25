ДиКаприо и Безос призвали Байдена отреагировать на изменения климата

Более 150 активистов, актеров, политиков и бизнесменов, в том числе актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отреагировать на проблему изменения климата.

«Вас могут запомнить как «климатического президента», который увел человечество с края обрыва. Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в письме.

Его авторы оценили указ Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, который он подписал в первые часы на посту президента, но предупредили, что этого недостаточно и следует сделать «все, что в наших силах».

В письме также говорится, что климатических кризис, при тех проблемах, которые он несет, представляет собой «величайшую экономическую возможность» для инноваций, создания рабочих мест и инвестиций.

Кроме ДиКаприо и Безоса, под письмом подписались еще 150 человек, в том числе актриса Натали Портман, председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга, председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин, актриса Зоуи Дешанель.