Землю накрыла крупнейшая за год магнитная буря. Какими они бывают

7 ноября Землю накрыла самая сильная за год магнитная буря. Она достигла категории G3, что случается достаточно редко. Объясняем, как такие колебания влияют на человека и технику

7 ноября на Земле произошла магнитная буря, связанная с выбросом солнечной плазмы, сообщали в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые назвали эту дату, вероятно, самым сложным геомагнитным днем года. Уровень геомагнитной активности достиг категории G3. Это средний уровень по шкале мощности магнитного поля Земли (NOAA), где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». РБК объясняет, чем уровни отличаются от друга и на как влияют на самочувствие людей и животных, радиосигналы и работу техники.

Доказательств, что геомагнитные колебания могут всерьез влиять на здоровье человека, нет. Хотя некоторые врачи все же видят связь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия. В некоторых научных работах также говорится, что магнитные бури способны усугублять проблемы с давлением, бессонницей, тахикардией, мигренью и так далее. Поэтому метеозависимым людям советуют сократить физические нагрузки, не нервничать и мониторить свой уровень давления. Особенно если буря достигает высокой категории по шкале NOAA.

Чаще всего происходят самые слабые бури — уровня G1. Их фиксируют около 1700 раз за каждый солнечный цикл (около 11 лет). Они способны вызвать небольшие колебания напряжения в энергосетях и кратковременные помехи в коротковолновой связи на высоких широтах. Такие колебания часто сопровождаются полярными сияниями (его можно будет наблюдать в южных регионах России 7 ноября) и серьезного вреда не наносят.

Умеренные и сильные бури G2–G3 встречаются реже — примерно 600 и 200 случаев за цикл, соответственно. В этот период энергетическим компаниям нередко приходится корректировать напряжение, а в работе локаторов и радиосвязи возникают перебои. Операторы спутников переводят аппараты в защитные режимы.

Серьезные вызовы для инфраструктуры несут редкие бури уровней G4–G5. Эти экстремальные события фиксируются в среднем лишь несколько раз за цикл, но способны привести к крупным сбоям энергосистем и долгосрочным нарушениям связи и доугих систем. В эти периоды авиации ограничивают полеты над полярными областями, а на средних широтах можно наблюдать яркие полярные сияния.