В США из-за сбоя приостановили полеты всех рейсов American Airlines

American Airlines приостанавливала полеты в канун Рождества из-за «технической проблемы». Пассажиры сообщали о сбоях при сканировании посадочных талонов

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В канун Рождества Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о приостановке полетов всех рейсов American Airlines из-за «технической проблемы», передает NBC.

В FAA заявили, что решение было принято по просьбе авиакомпании в один из самых загруженных дней в году. «Наши команды работают над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, мы приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства», — заявили в American Airlines.

NBC со ссылкой на пассажиров, задержанных у выходов на посадку, отмечает, что были проблемы со сканированием посадочных талонов.

American Airlines — национальная авиакомпания США, основанная в 1926 году. Она является крупнейшей в мире по пассажиропотоку, авиапарку, доходам и количеству обслуживаемых направлений. В среднем авиакомпания ежедневно выполняет свыше 6,2 тыс. рейсов в 356 пунктов назначения более чем в 50 странах.

Незадолго восьми утра по восточному местному времени (16:00 мск) авиакомпания American Airlines сообщила об отмене ограничений и начале посадки.

В июле в работе авиакомпаний по всему миру, в том числе American Airlines, произошел масштабный сбой, который связали с проблемами в облачной платформе для хранения данных Microsoft Azure. В Microsoft подтвердили это и уточнили, что последствия затронули несколько приложений и сервисов компании. Сбой также повлиял на работу банков и фондовых бирж.