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В США из-за сбоя приостановили полеты всех рейсов American Airlines

American Airlines приостанавливала полеты в США из-за «технической проблемы»
American Airlines приостанавливала полеты в канун Рождества из-за «технической проблемы». Пассажиры сообщали о сбоях при сканировании посадочных талонов
Фото: Rebecca Noble / Getty Images
Фото: Rebecca Noble / Getty Images

В канун Рождества Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о приостановке полетов всех рейсов American Airlines из-за «технической проблемы», передает NBC.

В FAA заявили, что решение было принято по просьбе авиакомпании в один из самых загруженных дней в году. «Наши команды работают над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, мы приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства», — заявили в American Airlines.

NBC со ссылкой на пассажиров, задержанных у выходов на посадку, отмечает, что были проблемы со сканированием посадочных талонов.

American Airlines остановила партнерские соглашения с «Аэрофлотом» и S7
Бизнес
Фото:Joe Raedle / Getty Images
Незадолго восьми утра по восточному местному времени (16:00 мск) авиакомпания American Airlines сообщила об отмене ограничений и начале посадки.

American Airlines — национальная авиакомпания США, основанная в 1926 году. Она является крупнейшей в мире по пассажиропотоку, авиапарку, доходам и количеству обслуживаемых направлений. В среднем авиакомпания ежедневно выполняет свыше 6,2 тыс. рейсов в 356 пунктов назначения более чем в 50 странах.

В июле в работе авиакомпаний по всему миру, в том числе American Airlines, произошел масштабный сбой, который связали с проблемами в облачной платформе для хранения данных Microsoft Azure. В Microsoft подтвердили это и уточнили, что последствия затронули несколько приложений и сервисов компании. Сбой также повлиял на работу банков и фондовых бирж.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
American Airlines США приостановка полетов Рождество компьютерный сбой
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