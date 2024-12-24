В России задержали организаторов финансовой пирамиды за аферы на $100 млн

Компания Sincere Systems с 2021 года числится в черном списке ЦБ. По данным МВД, деньги обманутых вкладчиков направляли на украинские криптобиржи, которые оказывают финансовую помощь ВСУ

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Сотрудники полиции задержали предполагаемых организаторов компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на $100 млн, сообщает МВД. Следственные действия проходили в Московском регионе, Татарстане, Башкирии, Крыму и Севастополе.

Sincere Systems (Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group, S-Group) с 2021 года находится в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ведет Центробанк. У компании выявили признаки финансовой пирамиды. На сайте регулятора говорится, что фирма зарегистрирована в Уфе. Группа компаний Sincere Systems также числится в реестре при Регистрационной палате Великобритании (Companies House). ГК, зарегистрированная в 2020 году, занимается инвестициями, администрацией финансовых рынков, деятельностью «в сфере услуг в области информационных технологий». Бывший гендиректор Sincere Systems — Марьяна Ройтбурд, а с апреля 2024 года этот пост занимает Евгений Павленко (оба — граждане Украины), следует из реестра.

В МВД также сообщили, что фирму создали граждане Украины. В России она действовала с 2020 года, ее сотрудники убеждали клиентов, что Sincere Systems торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением искусственного интеллекта в биржевой торговле. Тем, кто согласится инвестировать, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.

Клиенты переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которую затем направляли на кошельки организаторов проекта, а после — на украинские криптовалютные биржи, в том числе площадки, оказывающие финансовую помощь ВСУ. Вкладчики взамен получали выпускаемые компанией цифровые активы, которые не обладали реальной ценностью. Вывести вложенные средства они не могли, мошенники ссылались на блокировку счетов компании и проведение аудита.

МВД завело дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Двое предполагаемых организаторов схемы (их имена не приводятся) арестованы, еще 30 человек доставили в полицию.

В 2023 году расследование в отношении представителей компании Sincere System начали в Казахстане, заподозрив их в создании и руководстве финансовой пирамидой. Суд в Астане приговорил организатора (его имя также не называлось) к шести годам тюрьмы.