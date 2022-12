Умер солист британской группы Faithless Макси Джазз

Музыкант скончался в возрасте 65 лет. Весной он говорил, что борется с проблемами со здоровьем

Макси Джазз (Фото: f84 / Zuma / Global Look Press)

Солист британской электронной группы Faithless, рэпер и ди-джей Макси Джаз (настоящее имя — Максвелл Фрейзер) скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила в Twitter сооснователь коллектива Систер Блисс (Айала Бентовим).

«Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие», — написала она.

В сообщении от имени Faithless говорится, что Джазз был «прекрасным и мудрым человеком, у которого всегда находилось время для других». «Он был блестящим автором текстов, ди-джеем, буддистом, великолепным артистом на сцене, любителем автомобилей, бесконечным болтуном, красивым человеком, моральным ориентиром и гением», — заявили в группе.

Причина смерти музыканта не уточняется. В марте Джазз говорил, что борется «с проблемами со здоровьем, которые мешали ему работать». В конце ноября Джазз опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором играет на гитаре, и сообщил, что репетирует новые песни.

В 2012 году Джаз, многолетний болельщик «Кристал Пэлас», стал помощником директора этого футбольного клуба, отмечает NME. В заявлении ФК о смерти музыканта говорится, что команда выйдет на игру 26 декабря под музыку Faithless.

Макси Джазз родился в 1957 году в южном районе Лондона Брикстоне. В 1984 году он начал выступать как ди-джей под псевдонимом The Soul Food Cafe System, а в 1995 году вместе с Систер Блисс и Ролло (Роулендом Армстронгом) создал группу Faithless. Коллектив стал известен благодаря композициям Insomnia, We Come 1, God Is A DJ, One Step Too Far и другим.

За время своего существования группа выпустила десять альбомов. В 2011 году, после выступления на Brixton Awards группа распалась, однако в 2015 году в честь двадцатилетия музыканты выпустили ремикс-альбом Faithless 2.0 (в который вошел новый студийный трек «I Was There»). В работе над ним участвовали знаменитые исполнители электронной музыки, в частности Avicii, Tiёsto, Armin van Buuren. В 2020-м вышел альбом All Blessed.