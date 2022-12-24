Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 23:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 23:21
Папа римский в канун Рождества призвал помнить об измученных войной Общество, 23:14
Открывшего стрельбу в Париже поместили в психиатрическую больницу Общество, 23:06
Умер солист британской группы Faithless Макси Джазз Общество, 22:42
Bloomberg сообщил о резком падении добычи газа в США из-за замерзших труб Бизнес, 22:32
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 22:26
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Британского премьера раскритиковали за вопрос бездомному о работе Политика, 22:23
Родственники Пеле начали собираться в больнице в канун Рождества Спорт, 21:57
Новак счел, что поставки энергоресурсов из России некому заменить Политика, 21:47
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 21:42
Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона Политика, 21:34
В Кабардино-Балкарии отменили новогодние мероприятия и фейерверки Общество, 21:30
Губерниев связал упущенное чемпионство Валиевой с допинг-скандалом Спорт, 21:28
Общество ,  
0 

Умер солист британской группы Faithless Макси Джазз

В возрасте 65 лет умер солист британской электронной группы Макси Джазз
Музыкант скончался в возрасте 65 лет. Весной он говорил, что борется с проблемами со здоровьем
Макси Джазз
Макси Джазз (Фото: f84 / Zuma / Global Look Press)

Солист британской электронной группы Faithless, рэпер и ди-джей Макси Джаз (настоящее имя — Максвелл Фрейзер) скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила в Twitter сооснователь коллектива Систер Блисс (Айала Бентовим).

«Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие», — написала она.

В сообщении от имени Faithless говорится, что Джазз был «прекрасным и мудрым человеком, у которого всегда находилось время для других». «Он был блестящим автором текстов, ди-джеем, буддистом, великолепным артистом на сцене, любителем автомобилей, бесконечным болтуном, красивым человеком, моральным ориентиром и гением», — заявили в группе.

Причина смерти музыканта не уточняется. В марте Джазз говорил, что борется «с проблемами со здоровьем, которые мешали ему работать». В конце ноября Джазз опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором играет на гитаре, и сообщил, что репетирует новые песни.

В 2012 году Джаз, многолетний болельщик «Кристал Пэлас», стал помощником директора этого футбольного клуба, отмечает NME. В заявлении ФК о смерти музыканта говорится, что команда выйдет на игру 26 декабря под музыку Faithless.

Макси Джазз родился в 1957 году в южном районе Лондона Брикстоне. В 1984 году он начал выступать как ди-джей под псевдонимом The Soul Food Cafe System, а в 1995 году вместе с Систер Блисс и Ролло (Роулендом Армстронгом) создал группу Faithless. Коллектив стал известен благодаря композициям Insomnia, We Come 1, God Is A DJ, One Step Too Far и другим.

За время своего существования группа выпустила десять альбомов. В 2011 году, после выступления на Brixton Awards группа распалась, однако в 2015 году в честь двадцатилетия музыканты выпустили ремикс-альбом Faithless 2.0 (в который вошел новый студийный трек «I Was There»). В работе над ним участвовали знаменитые исполнители электронной музыки, в частности Avicii, Tiёsto, Armin van Buuren. В 2020-м вышел альбом All Blessed.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Подросток опять не спит до полуночи. Как помочь ему наладить режим
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Яна Ломакина
музыка некролог Великобритания
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter