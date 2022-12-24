ВВС США и Канады пообещали отследить маршрут Санты во время снежной бури

В канун католического Рождества на США обрушился шторм с сильным ветром и снегопадами. Он привел к отключению света у 1 млн человек, отмене авиарейсов и сбою в работе поездов

Фото: Mike Blake / Reuters

Арктический ветер и снежная буря, которые привели к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения в Соединенных штатах, не помешают Санта-Клаусу совершить свой ежегодный рейс в канун Рождества, пишет Reuters со ссылкой на Бена Уайзмана, представителя командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, совместная служба Военно-воздушных сил США и Канады).

«Время от времени нам приходится сталкиваться с полярным вихрем, но Санта круглый год живет в одном из них на Северном полюсе, так что он привык к такой погоде», — сказал Уайзман.

Санта не подает официальный план полета и военные никогда точно не знают время его вылета и маршрут, отметил представитель командования. При этом «отследить» путешествие можно через сайт и соцсети проекта, запущенного при поддержке NORAD.

Уайзман добавил, что как только северный олень Рудольф (по легенде, он первый в упряжке и не дает саням Санты сбиться с пути) включит свой блестящий красный нос, то военные смогут отследить его местоположение с помощью инфракрасных датчиков. По словам представителя NORAD, пилоты американских и канадских истребителей сопровождают Санту в полете над Северной Америкой, а тот замедляет ход, чтобы помахать им.

NORAD, базирующееся в Колорадо, уже на протяжении 67 лет представляет изображения и информацию о путешествиях Санты в канун Рождества. Традиция «отслеживать» его появилась в 1955 году. Тогда в одной из газет Колорадо с ошибкой напечатали номер телефона универмага, куда дети могли позвонить и пообщаться с Сантой. Указанный номер принадлежал континентальному командованию воздушной обороны и принявший звонки дежурный офицер заверил детей, что Санта уже находится в воздухе и доставит все подарки по расписанию.

23 декабря на США обрушился шторм, сопровождающийся низкими температурами, сильным ветром, снегопадом и обледенением, передает CNN. Непогода привела к отключению света у более 1 млн человек, перебоям в движении поездов и отмене более двух тысяч авиарейсов. В происшествиях, связанных с бурей, погибли по меньшей мере девять человек. Телеканал указывает, что штаты переживают самый холодный канун Рождества за последние десятилетия, а арктический «бомбовый циклон» принес резкое похолодание и снег даже в южные штаты.