МВД предложило лишать водителей прав за влияющие на реакцию лекарства

МВД подготовило поправки в КоАП с наказанием за вождение после приема лекарств

Поправки разработаны с целью устранить пробел в законодательстве, связанный с вождением после приема препаратов без этилового спирта, наркотических и психотропных веществ, но влияющих на внимание и реакцию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство внутренних дел подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП): предлагается штрафовать и лишать прав водителей за управлением автомобилем после приема лекарств, не относящихся к наркотическим и психотропным и не содержащих этиловый спирт, но влияющих на внимание и реакцию. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки разработаны с целью устранить пробел в законодательстве, выявленный Конституционным судом. В ноябре он опубликовал постановление, которым запретил до внесения изменений в КоАП привлекать к ответственности за вождение после приема лекарств, которые не содержат этиловый спирт, психотропные и наркотические вещества, но влияют на внимание и реакцию.

Суд указал, что такие препараты находятся в «серой» зоне, и привел в пример дело жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, которого в августе 2021 года попытались привлечь к ответственности по статье о вождении в состоянии опьянения. Управляя машиной, он въехал на бордюр и застрял, а очевидцы сочли его состояние «неадекватным».

Мужчина признал, что принимал габапентин (антиконвульсант) и нимесулид (противовоспалительный препарат), которые могут вызывать нарушение сознания и координации движений. По результатам медосвидетельствования в организме водителя не нашли следов ни этилового спирта, ни наркотических средств, ни психотропных веществ, а габапентин и нимесулид к приему не запрещены.

Поправками МВД предлагает административную ответственность «в том числе в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме ‎этого лица обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание ‎и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам», указано в законопроекте.

Принятие поправок потребует изменения приказа Минздрава о порядке медосвидетельствования на состояние опьянения, отметили в МВД, поэтому проектом предусмотрен отложенный срок их вступления в силу — через 90 дней после опубликования.