Власти США заявили о росте заболеваемости новым подвидом омикрона

Новый подвид омикрон-штамма доминирует на северо-востоке США, но на его долю приходится менее 10% случаев заражения во многих других частях страны, отмечают Центры США по контролю и профилактике заболеваний

В США доля заразившихся вариантом XBB омикрон-штамма коронавируса выросло до 18%, сообщает Reuters.

По данным агентства, новый подвид омикрон-штамма составляет более чем 50% случаев COVID-19 на северо-востоке страны, при этом ожидается, что заболеваемость продолжит расти на фоне праздничных поездок.

По оценкам Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за последнюю неделю на долю XBB пришлось 18,3% случаев COVID-19 по всей стране (на прошлой неделе показатель составил 11,2%).

По данным CDC, подвид штамма в настоящее время доминирует на северо-востоке США, но на его долю приходится менее 10% случаев заражения во многих других частях страны.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал ТАСС, что варианты XBB (XBB и XBB.1) — это рекомбинанты сублиний «омикрона» BA.2.10.1 и BA.2.75 («кентавр»).

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