Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

Подобные прилавки пользуются спросом у граждан во время праздников, в том числе и в Новый год.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб. Это следует из результатов исследования BrandMonitor, которые приводит «Коммерсантъ».

Отмечается, что в основном речь идет о поддельных детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках, которые продают на прилавках, которыми владельцы торговых центров заполняют пустующие площади.

После контрольных закупок 55% продавцов признались, что не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт, а еще 35% заявили, что торговля подделками легальна.

В исследовании при этом отмечается, что товары в островных киосках приобретают 13% опрошенных. Еще 60% признались, что делают это в период праздников, включая Новый год и Рождество.

Президент Zenden Group Андрей Павлов отметил, что контрафакт стал сбываться даже в лучших торговых центрах. Продавцы пользуются тем, что доверие потребителей к ТЦ распространяется и на «островки», которые могут располагаться в пяти-десяти метрах от официальных точек продаж производителей.