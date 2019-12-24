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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ
Подобные прилавки пользуются спросом у граждан во время праздников, в том числе и в Новый год.
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб. Это следует из результатов исследования BrandMonitor, которые приводит «Коммерсантъ».

Отмечается, что в основном речь идет о поддельных детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках, которые продают на прилавках, которыми владельцы торговых центров заполняют пустующие площади.

После контрольных закупок 55% продавцов признались, что не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт, а еще 35% заявили, что торговля подделками легальна.

В исследовании при этом отмечается, что товары в островных киосках приобретают 13% опрошенных. Еще 60% признались, что делают это в период праздников, включая Новый год и Рождество.

Президент Zenden Group Андрей Павлов отметил, что контрафакт стал сбываться даже в лучших торговых центрах. Продавцы пользуются тем, что доверие потребителей к ТЦ распространяется и на «островки», которые могут располагаться в пяти-десяти метрах от официальных точек продаж производителей.

Управляющий партнер Redstone Property Ирина Шафикова отметила, что некоторых владельцев ТЦ не волнует, продает ли их арендатор контрафакт или нет, так как ответственность за это несет арендатор. В других случаях в договор вносятся штрафные санкции от 100 тыс. руб. за распространение контрафакта.

Автор: Артем Филипенок
Теги: контрафакт
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