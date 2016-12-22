NBC узнал о «рождественском подарке» с навозом министру финансов США

Главе Минфина США направили «подозрительный пакет» с «рождественской открыткой», в котором был навоз, узнал NBC. В послании, по словам собеседников канала, содержалась отрицательная ссылка на пересмотр Трампом налогов на $1,5 трлн

Стивен Мнучин (Фото: Ting Shen / Global Look Press)

В район Лос-Анджелеса Бель-Эйр, где располагается Федеральный сберегательный банк США, на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина направили «подозрительный пакет» с «рождественской открыткой». Об этом телеканалу NBC News сообщили несколько источников в местных правоохранительных органах.

Посылка, по словам собеседников канала, пришла вечером 23 декабря. Ее, как отмечает NBC News со ссылкой на департамент полиции Лос-Анд­же­ле­са, получил «кто-то по соседству». Из-за подозрительного послания, как уточнили источники NBC News, в район Бель-Эйра была направлена бригада саперов. Однако позже, как рассказали собеседники телеканала, выяснилось, что «подозрительный пакет» был наполнен конским навозом.

К нему, по словам собеседников NBC News, также была прикреплена «рождественская открытка». Угроз, как замечает канал, в ней не было, однако содержалась «негативная отсылка к пересмотру налогов в США на $1,5 трлн, который был подписан президентом США Дональдом Трампом 22 декабря». Остальных подробностей этого послания Мнучину источники NBC News не уточнили, заметив, однако, что никаких эвакуаций в связи с инцидентом не производилось, однако улица Bel Air Road в Бель-Эйр некоторое время в связи расследованием инцидента была перекрыта.

Документ о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе в Соединенных Штатах Дональд Трамп подписал 22 декабря. Согласно ему налог на прибыль корпораций снизился до 21% с 35%. Кроме того,​ реформа снижает налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% (вместо нынешних 35%). В Штатах стоимость реализации этого закона оценивают в $1,5 трлн.