В Москве загорелся один из крупнейших хлебокомбинатов в России

Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного комбината «Черемушки». В тушении участвовали 31 человек и девять единиц техники, огонь полностью потушили

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В районе Черемушки на юго-западе Москвы загорелся кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», сообщили РБК в пресс-службе МЧС города.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Наметкина, д. 10А, стр. 1. По этому адресу располагается комбинат «Черемушки».

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания», — говорится в сообщении МЧС.

В тушении пожара участвуют 31 человек и девять единиц техники. Позднее в ведомстве добавили, что пожар был полностью ликвидирован.

«Черемушки» — крупный кондитерско-булочный комбинат, входит в десятку крупнейших российских производителей кондитерских и хлебобулочных изделий. Комбинат был введен в эксплуатацию в апреле 1973 года. На тот момент он являлся крупнейшим хлебопекарным предприятием СССР. Предприятие начало с производства хлебобулочных изделий и тортов. В 1976 году выпустили первый бисквитный торт длительного хранения «Чародейка». В 2003 году запустили новую категорию выпечки под маркой «Сдобная особа». С 2006 года начали производить хлебобулочные изделия и тесто с использованием технологий глубокой заморозки.

В ночь с 21 на 22 ноября в Москве произошел пожар в здании Центрального телеграфа на Тверской улице. Сообщение о пожаре тогда поступило в службу 112 в 2:11 мск. Загорелись стройматериалы на мансардном этаже девятиэтажного здания. По данным столичного МЧС, огонь тушили 47 сотрудников ведомства и 11 единиц техники.

Пожар ликвидировали в 3:35 мск на площади 50 кв. м. Пострадавших не было.

