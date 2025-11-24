Эвакуацию объявили в НИУ МИЭТ в Зеленограде
Студентов и сотрудников НИУ «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) в Зеленограде эвакуировали из здания, сообщили в вузе. О причинах пока не сообщается.
«Эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — говорится в телеграм-канале учебного учреждения.
Примерно через 50 минут после анонса эвакуации МИЭТ сообщили, что «информации о том, что можно покидать убежища, нет». Тех, у кого пары еще не начались, попросили оставаться дома и ожидать дальнейших указаний.
Мэр Москвы Сергей Собянин в 14:39 мск сообщил, что силы ПВО сбили третий за два часа беспилотник, летевший на столицу. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
