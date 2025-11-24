 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Эвакуацию объявили в НИУ МИЭТ в Зеленограде

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: НИУ МИЭТ
Фото: НИУ МИЭТ

Студентов и сотрудников НИУ «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) в Зеленограде эвакуировали из здания, сообщили в вузе. О причинах пока не сообщается.

«Эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — говорится в телеграм-канале учебного учреждения.

Примерно через 50 минут после анонса эвакуации МИЭТ сообщили, что «информации о том, что можно покидать убежища, нет». Тех, у кого пары еще не начались, попросили оставаться дома и ожидать дальнейших указаний.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 14:39 мск сообщил, что силы ПВО сбили третий за два часа беспилотник, летевший на столицу. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
эвакуация Зеленоград Москва вузы
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Политика
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге 24 ноября
Общество
Из отеля Radisson Blue в Москве из-за задымления эвакуировали 400 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 15:38 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 15:38
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 16:05
Тарасова назвала Туктамышеву одной из самых ярких фигуристок России Спорт, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло восьми Политика, 15:52
На форуме «Свой дом» обсудят развитие сегмента загородной недвижимости Отрасли, 15:51
Во Владимирской области пять человек умерли, выпив техническую жидкость Общество, 15:47
Чибис заявил Путину, что развитие Арктики сравнимо с освоением космоса Политика, 15:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей Общество, 15:42
Axios узнал, почему с мирным планом в Киев США отправили Дрисколла Политика, 15:42
Глава биткоин-фонда сообщил о блокировке счетов банком JPMorgan Крипто, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника Политика, 15:39
3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн км Технологии и медиа, 15:38
Что готовы терпеть на работе мужчины и почему увольняются женщины Образование, 15:36