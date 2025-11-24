Хозяин взорвавшегося БЦ в Баку назвал предварительную причину ЧП
Взрыв в бизнес-центре в Баку мог быть связан с утечкой бытового газа, сообщил владелец здания Абульфат Алиев, его цитирует издание Minval Politika.
Алиев полагает, что газ мог накапливаться из-за повреждения трубопровода, который проложили по дороге перед зданием.
«В этом здании нет газа. На дороге, которую прокладывают перед зданием, была повреждена газовая труба», — сказал он.
Утром в центре Баку — на улице Ахмеда Раджабли — прогремел взрыв в шестиэтажном офисном здании, разрушения затронули этажи с первого по пятый. По данным медиков, пострадали пять человек, спасатели извлекли из-под завалов семерых.
На место происшествия были вызваны сотрудники прокуратуры, ведутся предварительные следственные действия.
