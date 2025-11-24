ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей

ВККС согласовала возбуждение уголовных дел в отношении трех судей. Следствие подозревает их в крупном и особо крупном взяточничестве. За 2025 год коллегия уже дала согласие на возбуждение 12 дел

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех представителей судейского корпуса. Судье Шовгеновского районного суда Адыгеи Адаму Воитлеву и судье Ленинского районного суда Курска Ольге Петровой следствие намерено предъявить обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а бывшему мировому судье судебного участка № 7 Нальчикского района Кабардино-Балкарии Мухамеду Темботову — пять эпизодов получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК) и посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК). Представления о даче согласия на возбуждение всех трех дел в коллегию внес председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кроме того, ВККС согласовала исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего председателя Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова. В июле коллегия удовлетворила представление главы СК о разрешении возбудить в отношении него дела о получении взятки в крупном размере, вынесении заведомо неправосудного приговора и содействии побегу осужденного из исправительного учреждения (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 313 УК).

Стартовавшее в понедельник заседание ВККС продлится до 28 ноября. Во вторник на нем выступит новый председатель Верховного суда Игорь Краснов. Судьи рассмотрят вопрос о рекомендации Владимира Хомчика на должность заместителя председателя Верховного суда, председателя судебной коллегии по делам военнослужащих.

27 ноября коллегия планирует рассмотреть вопрос о прекращении отставки судьи, председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который находится на Кипре, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Он фигурировал в антикоррупционном иске в отношении бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова. По данным Генпрокуратуры, бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов способствовал назначению Виктора Момотова на пост судьи Верховного суда.

В пятницу, 28 ноября, ВККС рассмотрит представление главы СК на возбуждение уголовных дел на еще троих судей: двух судей в отставке Смольненского районного суда Санкт-Петербурга — председателя суда Валерия Тарасова и судьи Каринэ Голиковой. Им СК планирует предъявить обвинения во взяточничестве. Судье Краснослободского районного суда Мордовии Вячеславу Круглову СК хочет предъявить обвинение в вынесении неправосудного приговора (ч.1 ст. 305 УК).

В чем подозревают судей

Адам Воитлев был назначен указом президента на должность судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в 2015 году. Спустя пять лет он вошел в состав квалификационной коллегии судей республики, продолжив работать в районном суде. Следствие полагает, что на посту исполняющего обязанности председателя суда Воитлев получил через посредника 2,5 млн руб. за снятие ареста с имущества подсудимого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Кроме того, по данным СК, он обещал содействовать возвращению дела в прокуратуру.

Ольга Петрова начала работу в судебной системе в 2005 году как мировая судья. В 2008 году она была назначена судьей Ленинского районного суда Курска, а в 2019-м заняла пост заместителя председателя суда. По данным «Ъ-Черноземье», на причастность Петровой к получению особо крупной взятки указала бывшая заместитель руководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова, задержанная в апреле по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Следствие считает, что знакомая попросила Минакову передать Петровой 3 млн руб., за что судья должна была назначить обвиняемой в мошенничестве подсудимой наказание, не связанное с лишением свободы. Попытки инициировать уголовное дело в отношении Петровой ведутся с 8 сентября, однако заседания откладывались из-за лечения судьи на стационаре.

Мухамед Темботов, в отношении которого ВККС также дала согласие на возбуждение уголовного дела, с 2011 года занимал должность мирового судьи участка № 7 Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарии. В 2021 году парламент республики продлил его полномочия еще на десять лет, однако в мае 2025 года Темботов подал заявление об отставке, утвержденное региональной квалификационной коллегией судей. В случае подтверждения обвинений судьям может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как часто против судей возбуждают уголовные дела

За последние два года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 33 представителей судейского корпуса, подсчитал РБК. С начала 2024 года такие вопросы выносились на пятнадцать заседаний коллегии — девять состоялись в прошлом году и шесть прошли в текущем (всего за два года состоялось 20 заседаний). В повестку включались представления председателя СК как в отношении действующих федеральных судей, так и в отношении военных и арбитражных судей, а также председателей районных судов, находящихся в отставке.

В 2025 году ВККС уже согласовала возбуждение уголовных дел в отношении 12 судей. Более половины решений касались подозрений в получении взяток (ст. 290 УК), однако в повестке фигурировали и другие составы: от вынесения заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК) и злоупотребления полномочиями (ст. 286 УК) до мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК). На заседаниях рассматривались представления и по менее типичным эпизодам. Так, бывшего судью Приволжского районного суда Казани Айдара Хуснутдинова подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК), а экс-судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина — в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК).

В 2024 году коллегия дала почти вдвое больше согласий на возбуждение уголовных дел — в отношении 21 судьи. Речь шла про председателей и заместителей председателей районных судов, судей республиканских и краевых инстанций, а также мировых судей и бывших руководителей судебных органов. Наиболее распространенными подозрениями стали взяточничество (ст. 290 и 291.1 УК) и различные формы мошенничества (ст. 159–159.2 УК). Значительный массив материалов относился к неправосудным решениям (ст. 305 УК): например, бывшую судью Тамбовского райсуда Тамбовской области Елену Дробышеву подозревали в десяти эпизодах вынесения неправосудных приговоров. На рассмотрение попадали и нетипичные уголовные составы — от нарушений ПДД с тяжкими последствиями (ст. 264 и 264.1 УК) до незаконного оборота наркотиков (ст. 228 УК) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК).

ВККС чаще всего рассматривает материалы в отношении районных судей и судей в отставке — на эту категорию приходится большинство решений. Основную часть согласий составляют дела о коррупционных преступлениях, прежде всего о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. Второй по частоте блок — мошенничество и другие имущественные злоупотребления, третьей группой идут подозрения в вынесении неправосудных судебных актов.