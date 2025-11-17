 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве

Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин просит согласие на возбуждение дела в отношении курской судьи Ольги Петровой, указано предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Петрову — зампредседателя Ленинского районного суда города Курска — подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Статья (ч. 6 ст. 290 УК), по которой может быть возбуждено дело в отношении Петровой, предусматривает наказание в виде штрафа в сумме от 80 до 100 взяток, а также лишения свободы на срок до 15 лет.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Курская область Курск Александр Бастрыкин взятка уголовное дело
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии Политика, 15:24
Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов Политика, 15:23
Hyundai зарегистрировал в России несколько товарных знаков Авто, 15:22
Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России Политика, 15:21
На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве Политика, 15:19
ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки Общество, 15:17
Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией Политика, 15:16
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Путин освободил от уплаты НДС процентов по вкладам в драгметаллах Инвестиции, 15:12
В США отменили сокращения домашних рейсов из-за шатдауна Политика, 15:08
Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга Политика, 15:06
Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли Недвижимость, 15:06
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 15:05
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03