На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин просит согласие на возбуждение дела в отношении курской судьи Ольги Петровой, указано предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Петрову — зампредседателя Ленинского районного суда города Курска — подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Статья (ч. 6 ст. 290 УК), по которой может быть возбуждено дело в отношении Петровой, предусматривает наказание в виде штрафа в сумме от 80 до 100 взяток, а также лишения свободы на срок до 15 лет.
Материал дополняется
