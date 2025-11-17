На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин просит согласие на возбуждение дела в отношении курской судьи Ольги Петровой, указано предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Петрову — зампредседателя Ленинского районного суда города Курска — подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Статья (ч. 6 ст. 290 УК), по которой может быть возбуждено дело в отношении Петровой, предусматривает наказание в виде штрафа в сумме от 80 до 100 взяток, а также лишения свободы на срок до 15 лет.

Материал дополняется