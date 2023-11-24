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Общество ,  
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«Фонтанка» узнала о задержании высокопоставленного офицера МВД

«Фонтанка»: главу отдела ГСУ МВД по Петербургу задержали при получении взятки
Задержанный полковник — начальник следственного отдела ГСУ ГУ МВД Игорь Шиховцов, вместе с ним был задержан адвокат Олег Касатенко, передавший полковнику 8 млн руб. за услугу по уголовному делу, пишет издание
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге сотрудники управления «М» УФСБ задержали начальника следственного отдела Главного следственного управления ГУ МВД полковника юстиции Игоря Шиховцова, а также адвоката Олега Касатенко, пишет издание «Фонтанка». О задержании Шиховцова и Касатенко сообщает также телеграм-канал «112».

По данным издания, задержание произошло вечером 24 ноября на Лиговском проспекте, 145. По этому адресу находится здание ГСУ ГУ МВД.

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Как пишет «Фонтанка», полковник получил 8 млн руб. за услугу, связанную с расследованием уголовного дела. Оно касается крупного объекта, принадлежащего администрации города. По информации издания, деньги Шиховцову передал Касатенко, который был задержан вместе с ним. В ближайшее время Следственный комитет Петербурга возбудит уголовное дело о взятке, сообщает «Фонтанка».

По данным «112», силовики пришли к Касатенко утром, во время допроса он рассказал, что заплатил полковнику 8 млн руб. за «решение вопроса» по делу. Сейчас оба задержанных дают показания в СК.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и пресс-службу СК по региону.

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Теги
Елена Чернышова, Елена Степанова
Санкт-Петербург задержание полковник взятка

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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