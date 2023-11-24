Куратора пригородных «дочек» РЖД арестовали по делу о мошенничестве

Белянкина задержали 31 октября по делу о мошенничестве, а на следующий день ему было предъявлено обвинение, пишут «Известия». Топ-менеджера структуры РЖД заключили под стражу 2 ноября, его защита обжаловала это решение

Алексей Белянкин (Фото: РЖД)

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Алексея Белянкина по делу о мошенничестве, сообщили агентству «РИА Новости» в суде.

РБК в пресс-службе Дорогомиловского районного суда уточнили что решение было принято еще 2 ноября. Арест Белянкину назначили на месяц и шесть суток, то есть до 07 декабря 2023 года.

«Ведется разбирательство, подробности не комментируем», — сообщил РБК представитель РЖД.

Из данных в картотеке Мосгорсуда следует, что защита Белянкина обжаловала решение. Он проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Первыми на карточку дела Белянкина обратили внимание «Известия». Они пишут, что его задержали 31 октября и на следующий день предъявили обвинение. Обстоятельства дела в ходе заседания по избранию меры пресечения не раскрывались, не стал их комментировать и адвокат топ-менеджера, указывает издание.

Белянкин просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель следствия мотивировал ходатайство о заключении под стражу тем, что в деле есть неустановленные фигуранты, а обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, пишет газета.

РБК направил запрос в пресс-службу Дорогомиловского суда.

Алексей Белянкин — начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом, говорится на сайте РЖД. В числе задач ЦЛП указаны: осуществление корпоративного управления пригородными пассажирскими компаниями — дочерними и зависимыми обществами РЖД, взаимодействие с федеральными и региональными органами власти по организации пригородных пассажирских перевозок и разработка долгосрочной стратегии пригородного пассажирского комплекса.