Экс-замминистра энергетики задержали по делу о крупном мошенничестве
Бывшего замглавы Минэнерго Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере.
В карточке дела в Мещанском районном суде Москвы содержится информация о ходатайстве о заключении Нидзельского под стражу. Суд отклонил его.
ТАСС в правоохранительных органах подтвердили, что бывший чиновник задержан. Ему предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
В пресс-службе МВД России по Москве РБК сообщили, что пока у них нет информации, РБК обратился за комментарием в управление СК России по столице.
Нидзельский работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год.
Согласно СПАРК, Нидзельский владеет «Южной энергетической компанией» (ЮЭК). В 2017 году стало известно, что ей принадлежат 63% акций «КрымТЭЦ», информацию об этом «Коммерсанту» подтверждала пресс-секретарь Татьяна Югош. Остальными 37% компании владело минимущества республики.
В годовом решении единственного акционера компании от 28 июня 2021 года сказано, что владельцем 100% акций является ЮЭК.
«КрымТЭЦ» — собственник Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ и Сакских теплосетей. Эти «объекты имеют важное стратегическое социально-экономическое значение для Крыма», сказано на сайте компании.
Источник «Ъ», близкий к правительству Крыма, говорил, что смена собственника «КрымТЭЦ» произошла, чтобы предприятие развивалось.
На данный момент в СПАРК информация о совладельцах «КрымТЭЦ» скрыта. Среди дочерних предприятий ЮЭК названы «ЮЭК-С» и «Крымтеплоснабжение» (признана банкротом).
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