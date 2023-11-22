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Общество ,  
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Экс-замминистра энергетики задержали по делу о крупном мошенничестве

Экс-замминистра энергетики Нидзельский задержан по делу о крупном мошенничестве
Петр Нидзельский работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год. Ему предъявили обвинения по статье УК о мошенничестве в особо крупном размере, суд отказался взять его под стражу. Его связывали с генерирующей компанией «КрымТЭЦ»
Петр Нидзельский
Петр Нидзельский (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Бывшего замглавы Минэнерго Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В карточке дела в Мещанском районном суде Москвы содержится информация о ходатайстве о заключении Нидзельского под стражу. Суд отклонил его.

ТАСС в правоохранительных органах подтвердили, что бывший чиновник задержан. Ему предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД России по Москве РБК сообщили, что пока у них нет информации, РБК обратился за комментарием в управление СК России по столице.

Нидзельский работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год.

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Согласно СПАРК, Нидзельский владеет «Южной энергетической компанией» (ЮЭК). В 2017 году стало известно, что ей принадлежат 63% акций «КрымТЭЦ», информацию об этом «Коммерсанту» подтверждала пресс-секретарь Татьяна Югош. Остальными 37% компании владело минимущества республики.

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В годовом решении единственного акционера компании от 28 июня 2021 года сказано, что владельцем 100% акций является ЮЭК.

«КрымТЭЦ» — собственник Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ и Сакских теплосетей. Эти «объекты имеют важное стратегическое социально-экономическое значение для Крыма», сказано на сайте компании.

Источник «Ъ», близкий к правительству Крыма, говорил, что смена собственника «КрымТЭЦ» произошла, чтобы предприятие развивалось.

На данный момент в СПАРК информация о совладельцах «КрымТЭЦ» скрыта. Среди дочерних предприятий ЮЭК названы «ЮЭК-С» и «Крымтеплоснабжение» (признана банкротом).

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мошенничество Минэнерго

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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