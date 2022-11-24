ФСБ возбудила дело после обысков у главы завода «Звезда-Стрела»

ФСБ возбудила дело о хищении 15 млн руб. после обысков у главы завода «Звезда-Стрела»

Завод производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов, а также распределители топлива для реактивных двигателей. По версии ФСБ, руководители АО «Звезда-Стрела» вносили в отчеты заведомо недостоверные данные

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Управление ФСБ по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту хищения 15 млн руб. при реализации гособоронзаказа, сообщил РБК источник в силовых структурах. У главы таганрогского предприятия «Звезда-Стрела» были проведены обыски.

«По версии следствия, руководители АО «Звезда-Стрела» и аккредитованного военного представительства Минобороны России вносили недостоверные данные в расчетно-калькуляционные материалы», — сообщил источник.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Источник «РИА Новости» также предоставил агентству фотографии обыска у руководителя предприятия, на которых запечатлены дом с дорогим ремонтом, бассейн во дворе и гараж с несколькими автомобилями. Есть также снимки стеллажей с элитным алкоголем, оружия и наличных.

По данным на сайте корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), входящее в ее состав таганрогское предприятие «Звезда-Стрела» создано в 2004 году. Оно производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что «Звезда-Стрела» также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и торгует оптом металлопродукцией. Согласно ЕГЮРЛ, директором предприятия является Владимир Масленский.