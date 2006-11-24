Вступление РФ в ВТО снизит пошлины на автомобили и самолеты

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ объявило прогноз на снижение пошлин и открытие рынков после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщается в материалах министерства, в течение 3 лет после присоединения к ВТО будут отменены пошлины на компьютеры, средства их производства и элементную базу. Также были достигнуты договоренности об условиях открытия в течение 7 лет российского рынка легковых автомобилей (снижение с 25% до 15%) и гражданской авиатехники (снижение с 20 до 7,5-12,5%).

За 3-4 года произойдет снижение ставок пошлин до 5-6% на рынке химических товаров, бумаги и изделий из нее. По мнению министерства, это приведет к усилению конкуренции в данных секторах, но не нанесет ущерба российским производителям.

Будут снижены, а в ряде случаев отменены, пошлины на кожевенное и меховое сырье, а также на шерсть и текстильное сырье. При этом останутся практически неизменными ставки пошлин на готовую одежду, стекло и керамику.

Практически полностью выведены из-под российских обязательств в ВТО ключевые сектора услуг, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой сырья (в том числе энергетического), с авиационным и железнодорожным транспортом, деятельностью портов (за исключением погрузочно-разгрузочных работ) и аэропортов, и многие другие, имеющие жизненно важное значение для функционирования отечественной экономики. Отсутствие обязательств означает, что после присоединения к ВТО в этих секторах могут применяться любые ограничения для иностранных услуг и поставщиков услуг, вплоть до полного закрытия рынка.

Теперь, после завершившихся в этом месяце двусторонних переговоров с членами ВТО, России предстоит многосторонняя фаза переговоров по вступлению в ВТО, которая, по словам Г.Грефа, займет около полугода.