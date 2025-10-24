 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета АМНТК «Союз»

В Москве заочно арестован глава научно-технического совета АМНТК «Союз» Окроян
Окроян арестован на два месяца с момента экстрадиции, депортации или задержания в России По данным «Коммерсанта», он живет в Великобритании, где имеет «роскошную недвижимость», с тех пор, как к нему возникли вопросы у силовиков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца председателя научно-технического совета авиамоторного научно-технического комплекса (АМНТК) «Союз» Мкртича Окрояна. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Окроян заочно арестован на два месяца, срок будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам, если он будет экстрадирован или депортирован в Россию, либо с момента фактического задержания его на территории страны.

Окрояну вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а также п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в составе группы лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения). По первой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.

В Петербурге задержали замдиректора «Экспофорум-Интернэшнл»
Политика
Александр Горохов

Окроян объявлен в розыск.

Деятельность АМНТК «Союз» сосредоточена на разработке газотурбинных приводов для электрогенераторов и газоперекачивающих насосов, а также разработке турбореактивных двигателей для летательных аппаратов. Компания также разрабатывает научную концепцию по выводу интернет-спутников в космос по аналогии со Starlink SpaceX.

Окроян также является президентом группы компаний «Аури» и один из акционеров ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»

«Коммерсант» утверждает, что Окроян заочно арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа (статья 201.1 УК). По сведениям издания, он проходит фигурантом по уголовному делу о поставке подшипников сомнительного происхождения для шасси военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Из-за некачественных деталей пять самолетов вышли из строя. Нанесенный ущерб превышает 229 млн руб.

Издание ссылается на данные ФСБ, согласно которым почти весь бизнес Окрояна был сосредоточен в России, но сам он жил преимущественно в Великобритании. Там его семья в 2020 году купила «роскошную недвижимость» в графстве Суррей, утверждает газета. Предположительно, Окроян окончательно переехал за границу после того, как у силовиков в 2019 году возникли вопросы к деятельности компаний, входивших в его группу, пишет «Коммерсант». В частности, одну из организаций заподозрили в выводе из легального оборота почти 165 млн руб. Окроян находится под санкциями Британии, США и ЕС.та привязка к его прилету, поэтому пораньше жа

