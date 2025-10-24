В Петербурге задержали замдиректора «Экспофорум-Интернешнл»

Александр Горохов (Фото: Экспофорум Интернэшнл)

Заместитель гендиректора «Экспофорум Интернэшнл» Александр Горохов задержан в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Информацию о задержании подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Фонтанки», Горохова подозревают в завышении цен на рекламу. Следствие считает, что в 2024 году он от лица компании заключил договоры с тремя индивидуальными предпринимателями на изготовление, монтаж и демонтаж информационно-рекламных материалов выставочного центра. Реального предпринимательского интереса для заказчика Следственный комитет в этих договорах не увидел, но счел цену завышенной, пишет газета.

Также, как утверждает «Фонтанка», следователи обратили внимание на предоплату, хотя на рынке прибегать к такой практике не принято.

Общая стоимость контрактов, по сведениям издания, составила 32,6 млн руб. Источник РБК назвал эту же сумму.

В рамках расследования, связанного с этими договорами, было возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в особо крупном размере, пишет «Фонтанка».

РБК направил запрос в «Экспофорум-Интернэшнл».

ООО «Экспофорум Интернэшнл» проводит в КВЦ «Экспофорум» салоны, конгрессы и форумы по заказу петербургских бюджетных учреждений. Доходы компании за прошлый год составили почти 4,5 млрд рублей при чуть меньших расходах, следует из данных СПАРК. В базе также указано, что ООО «Экспофорум Интернэшнл» на 75% принадлежит ЗПИФ «Газпромбанк-Коллективный» (управляющая компания АО «ААА Управление капиталом») и на 25% ООО «Газпромбанк-инвест». «Дочка» компании «ЭФ-Дизайн», как отмечает «Фонтанка», неоднократно выступала организатором стенда Петербурга на ПМЭФ. Как генеральный застройщик территории «Экспофорума» и «Ленэкспо» она участвовала в переоборудовании выставочных корпусов на Наличной в ковидный госпиталь в 2020 году. Также ООО «Экспофорум Интернэшнл» фигурировало в проекте реконструкции территории бывшего выставочного комплекса «Ленэкспо».

Материал дополняется