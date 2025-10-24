 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Петербурге задержали замдиректора «Экспофорум-Интернешнл»

В Петербурге задержали замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» Горохова
Александр Горохов
Александр Горохов (Фото: Экспофорум Интернэшнл)

Заместитель гендиректора «Экспофорум Интернэшнл» Александр Горохов задержан в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Информацию о задержании подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Фонтанки», Горохова подозревают в завышении цен на рекламу. Следствие считает, что в 2024 году он от лица компании заключил договоры с тремя индивидуальными предпринимателями на изготовление, монтаж и демонтаж информационно-рекламных материалов выставочного центра. Реального предпринимательского интереса для заказчика Следственный комитет в этих договорах не увидел, но счел цену завышенной, пишет газета.

Также, как утверждает «Фонтанка», следователи обратили внимание на предоплату, хотя на рынке прибегать к такой практике не принято.

Общая стоимость контрактов, по сведениям издания, составила 32,6 млн руб. Источник РБК назвал эту же сумму.

ФСБ задержала главу АСВ Андрея Мельникова
Политика
Андрей Мельников

В рамках расследования, связанного с этими договорами, было возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в особо крупном размере, пишет «Фонтанка».

РБК направил запрос в «Экспофорум-Интернэшнл».

ООО «Экспофорум Интернэшнл» проводит в КВЦ «Экспофорум» салоны, конгрессы и форумы по заказу петербургских бюджетных учреждений. Доходы компании за прошлый год составили почти 4,5 млрд рублей при чуть меньших расходах, следует из данных СПАРК.

В базе также указано, что ООО «Экспофорум Интернэшнл» на 75% принадлежит ЗПИФ «Газпромбанк-Коллективный» (управляющая компания АО «ААА Управление капиталом») и на 25% ООО «Газпромбанк-инвест». «Дочка» компании «ЭФ-Дизайн», как отмечает «Фонтанка», неоднократно выступала организатором стенда Петербурга на ПМЭФ. Как генеральный застройщик территории «Экспофорума» и «Ленэкспо» она участвовала в переоборудовании выставочных корпусов на Наличной в ковидный госпиталь в 2020 году. Также ООО «Экспофорум Интернэшнл» фигурировало в проекте реконструкции территории бывшего выставочного комплекса «Ленэкспо».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Экспофорум Санкт-Петербург
Материалы по теме
ФСБ задержала главу АСВ Андрея Мельникова
Политика
Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку
Общество
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Welt узнал, что Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем Политика, 19:49
США не поддержали антироссийское заявление, которое Киев зачитал в ООН Политика, 19:42
Как ЭКГ-рейтинг может повлиять на развитие ответственности у компаний Отрасли, 19:39
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 19:28
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вечер любви к вину: как прошла дегустация для клиентов СберПервого Вино, 19:16
TECNO представил самый тонкий в мире смартфон со скругленным экраном Пресс-релиз, 19:09
Ботинок Хрущева, сибирская язва и порванный устав: 80 лет скандалов в ООН Общество, 19:08
ВТБ отчитался о прибыли в ₽100 млрд. Что будет с акциями банкаПодписка на РБК, 19:06
Дмитриев раскрыл детали визита в США Политика, 19:05
Белгород подвергся массированной атаке дронов Политика, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00