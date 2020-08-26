Иностранный нефтяной танкер протаранил причал в Приморске

В Приморске 26 августа судно Nordindependence под португальским флагом протаранило причал в порту и повредило гидротехнические сооружения, говорится в письме капитана порта. Судно задержали на 72 часа до оценки ущерба

Морской нефтеналивной порт «Приморск» (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Днем 26 августа нефтяной танкер Nordindependence врезался в причал номер четыре Приморского морского порта в Ленинградской области и повредил его гидротехнические сооружения. Как говорится в письме капитана порта Игоря Ищенко (есть у РБК), авария случилась при отшвартовке судна с грузом нефти от причала. Судно задержано на 72 часа «до предъявления обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО «Приморский морской порт».

Представитель «Транснефти» («Приморский торговый порт» входит в группу Новороссийского морского торгового порта, «Транснефть» владеет 62% акций НМТП) Игорь Демин сообщил РБК, что повреждения причала будут изучены в течение трех дней. За это время удастся определить, подлежит ли причал эксплуатации или нуждается в ремонте, а также оценить ущерб от повреждений. «Даже если окажется, что причал вышел из строя и нуждается в ремонте, это не повлияет на график вывоза нефтеналивных грузов, так как их традиционный объем сократился из-за ограничений ОПЕК+», — сказал он. Он добавил, что разлива нефти в море не произошло.

По словам Демина, аварии можно было бы избежать, если бы была принята инструкция, согласно которой во время движения судна от причала на нем должен находиться сотрудник порта. «Авария стала следствием ошибки лоцмана и капитана при буксировке судна. Наличие на судне сотрудника порта, знающего правила работы и особенности бухты, помогает избегать таких инцидентов. Но против принятия такой инструкции возражает ФАС в целях защиты конкуренции», — пояснил он.

РБК направил запрос в ФАС и в ООО «Приморский морской порт».

Авария с повреждением гидротехнических сооружений причала в Приморске уже имела место 20 ноября 2016 года. Тогда при швартовке греческого танкера Delta Pioneer в порту Приморск для налива нефти тремя буксирами «Роснефтефлота» один из буксировочных тросов оборвался и танкер навалился кормой на сооружения причала, повредив его. Ущерб был оценен в 3,4 млрд руб. По итогам этой аварии ООО «Приморский торговый порт» издал новый регламент, который предъявлял жесткие требования к экипажу, буксирам и швартовочным тросам. По заявлению «Роснефтефлота» (структуры «Роснефть») ФАС возбудила антимонопольное производство и действие инструкции было отменено.