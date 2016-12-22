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В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак
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В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак
Общество, 20:54
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В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак
СМИ утверждали, что южнокорейская компания хочет получить от телеведущей $1,6 млн за нарушение контракта о продвижении телефонов марки Samsung. Причиной для иска называлось использование Собчак iPhone
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Информация об иске к телеведущей Ксении Собчак и штрафе, наложенном на нее, ​является слухами, сказала РБК представитель компании Samsung Елена Кручинина.

«Мы видим информацию, которая появляется в медиа. На текущий момент я готова ответить, что это слухи — и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем», — сказала она.

При этом Кручинина пояснила, что у Samsung «есть опыт сотрудничества» с Ксенией Собчак.

СМИ сообщили об иске Samsung к Ксении Собчак за использование iPhone
Общество

Ранее о том, что южнокорейская компания подает в суд на телеведущую, являющуюся послом бренда Samsung, сообщали издания Appleinsider, Mirror и 9to5mac. По их данным, сумма исковых требований превышает $1,5 млн, куда входит штраф за нарушение соглашения с компанией: утверждалось, что причиной для иска стало использование Собчак на публичных мероприятиях и во время интервью телефона марки Apple.

На просьбу прокомментировать эти сообщения СМИ представитель Собчак Кирилл Суханов заявил, что не будет говорить о «публикациях желтой прессы».

Авторы: Валерий Романов, Маргарита Девяткина.
Теги: Ксения Собчак , Samsung
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