В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак

Информация об иске к телеведущей Ксении Собчак и штрафе, наложенном на нее, является слухами, сказала РБК представитель компании Samsung Елена Кручинина.
«Мы видим информацию, которая появляется в медиа. На текущий момент я готова ответить, что это слухи — и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем», — сказала она.
При этом Кручинина пояснила, что у Samsung «есть опыт сотрудничества» с Ксенией Собчак.
Ранее о том, что южнокорейская компания подает в суд на телеведущую, являющуюся послом бренда Samsung, сообщали издания Appleinsider, Mirror и 9to5mac. По их данным, сумма исковых требований превышает $1,5 млн, куда входит штраф за нарушение соглашения с компанией: утверждалось, что причиной для иска стало использование Собчак на публичных мероприятиях и во время интервью телефона марки Apple.
На просьбу прокомментировать эти сообщения СМИ представитель Собчак Кирилл Суханов заявил, что не будет говорить о «публикациях желтой прессы».