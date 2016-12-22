СМИ сообщили об иске Samsung к Ксении Собчак за использование iPhone

Телеведущая использовала во время интервью iPhone, хотя является послом бренда Samsung. СМИ утверждают, что южнокорейская компания требует от Ксении Собчак более $1,5 млн

Ксения Собчак (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Компания ​Samsung подает в суд на Ксению Собчак, которая является послом бренда. Об этом сообщили издания Appleinsider и 9to5mac. По их данным, сумма исковых требований составляет $1,6 млн.

Причиной для подачи иска стало публичное использование российской телеведущей iPhone X вместо телефонов Samsung, который она должна продвигать в качестве амбассадора южнокорейского бренда.

По данным изданий, речь идет о трансляции интервью с Ксенией Собчак, во время которого она прикрывала свой смартфон листом бумаги. О возможном иске к Собчак ранее сообщала также Mirror. По ее информации, телеведущую также видели с iPhone во время других интервью и общественных мероприятий в Москве.

Издания также опубликовали скриншоты интервью, судя по которым речь идет о видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» от 17 сентября.

Appleinsider отмечает, что сумма вознаграждения, которое Собчак получает от Samsung по контракту, неизвестна, но, скорее всего, оно гораздо ниже, чем заявленные в иске убытки, так как в них входит и штраф за нарушение соглашения.

Представитель Собчак Кирилл Суханов в разговоре с РБК не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Samsung хочет взыскать с Собчак некую сумму за пользование другим смартфоном в эфире.

«Я не обращаю внимания на публикации желтой прессы, поэтому комментировать это я никаким образом не буду», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к представителю Samsung.