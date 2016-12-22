В Госдуме отказались разрешить судьям выносить решения в сокращенном виде

В думском комитете не согласились с Верховным судом в необходимости исключить мотивировочную часть из судебных решений и обязать участников процесса самостоятельно получать информацию о ходе дела

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству исключил из законопроекта о реформе судопроизводства предложение об отказе от составления мотивировочной части судебного решения. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета. Ранее отказаться от составления мотивировочной части в гражданских и административных делах предложил Верховный суд.

«Таким образом, структура судебных решений останется без изменений — т.е. в полном объеме, включая мотивировочную часть», — говорится в сообщении. Глава комитета, депутат Павел Крашенинников пояснил, что подобное сокращение судебных решений могло «привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию, к усилению закрытости судебной власти». Упрощение процесса судопроизводства, добавил он, не должно нарушать фундаментальные принципы правосудия.

Кроме того, комитет исключил из законопроекта изменения правил извещения участников гражданского процесса. В изначальном варианте документа на участников процесса возлагалась обязанность самостоятельно получать информацию о движении дела, к примеру, через сообщения на сайте суда в интернете. В комитете сочли, что публикация подобных сообщений проблему своевременного оповещения участников процесса не решает. «В настоящее время не все граждане России имеют доступ к сети «Интернет», а в ряде населенных пунктов просто отсутствует техническая возможность подключения к ней. Кроме того, многие люди не умеют пользоваться интернет-ресурсами и средствами доступа к ним», — пояснили в комитете.

Также комитет поддержал предложение запретить лицам без высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности представлять какие-либо стороны в суде на гражданских и арбитражных делах. Исключения составят дела, подлежащие рассмотрению районными судами или мировыми судьями.

По словам Крашенникова, это требование также не будет распространяться на представителей в силу закона — например, на представителей профсоюзов по трудовым спорам, арбитражных управляющих или патентных поверенных.​

Также в ходе обсуждения законопроекта в комитете из него исчезли запрет изменения договорной подсудности и предложение о создании института поверенных.

Законопроект о реформировании судопроизводства был предложен Верховным судом в феврале. Исключить мотивировочную часть из судебного решения в ВС преложили из соображений ее избыточности: написание полного судебного решения в ВС назвали «дорогостоящей и трудозатратной» процедурой. В связи с этим Верховный суд предложил оставить в судебных решениях только вводную и резолютивную части, а в полном объеме изготавливать их «только по заявлению участвующих в деле лиц, их представителей, в случае подачи апелляционной жалобы» либо по инициативе самого суда.

Инициатива ВС подверглась критике среди экспертов. Против подобных изменений судопроизводства выступила также омбудсмен Татьяна Москалькова и Совет по правам человека.